綜合多間券商數據顯示，大喜屋（０６８１３）再現抽飛。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，愈來愈多投資者看淡後市故出現抽飛的情況。自
去年下半年本港經濟開始進入衰退，加上疫症來襲，零售股將會成為重災區，招股情況並不踴躍
。
昨（３日）中午時段，於輝立券商，曾錄得約２００萬元孖展被抽起，輝立證券企業融資經
理陳英傑認為，現時抽新股的氣氛較淡，故有投資者抽飛。
大喜屋錄得１５９３萬元孖展認購，佔公開發售部分２０００萬元約８成。
《香港經濟日報》
04/02/2020 08:33
《新股上市》疫症來襲，大喜屋（０６８１３）續現抽飛
綜合多間券商數據顯示，大喜屋（０６８１３）再現抽飛。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，愈來愈多投資者看淡後市故出現抽飛的情況。自
去年下半年本港經濟開始進入衰退，加上疫症來襲，零售股將會成為重災區，招股情況並不踴躍
。
昨（３日）中午時段，於輝立券商，曾錄得約２００萬元孖展被抽起，輝立證券企業融資經
理陳英傑認為，現時抽新股的氣氛較淡，故有投資者抽飛。
大喜屋錄得１５９３萬元孖展認購，佔公開發售部分２０００萬元約８成。
《香港經濟日報》
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