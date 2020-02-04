《新股上市》疫症來襲，大喜屋（０６８１３）續現抽飛

綜合多間券商數據顯示，大喜屋（０６８１３）再現抽飛。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，愈來愈多投資者看淡後市故出現抽飛的情況。自

去年下半年本港經濟開始進入衰退，加上疫症來襲，零售股將會成為重災區，招股情況並不踴躍

。

昨（３日）中午時段，於輝立券商，曾錄得約２００萬元孖展被抽起，輝立證券企業融資經

理陳英傑認為，現時抽新股的氣氛較淡，故有投資者抽飛。

大喜屋錄得１５９３萬元孖展認購，佔公開發售部分２０００萬元約８成。

《香港經濟日報》

