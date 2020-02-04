【國際要聞】美民主黨初選混戰，桑德斯暫領先

美國總統大選年底舉行，但民主黨的馬拉松式初選周一（３日）已經展開，以選出代表民主

黨挑戰特朗普的人選。首場初選於艾奧瓦州舉行，民調顯示，佛蒙特州參議員桑德斯的支持度居

首。

自去年１０月以來，桑德斯的全國平均支持度累增７個百分點，與支持度最高的前副總統拜

登，差距大幅收窄至僅５個百分點。艾奧瓦等多個初選地區的民調更顯示，桑德斯與拜登的支持

度相若，甚至超過拜登。《香港經濟日報》

