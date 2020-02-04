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04/02/2020 08:49

【武漢肺炎】迪士尼第二期預留閒置地，政黨倡設隔離營

　　武漢肺炎疫情持續，政府對尋找檢疫設施到處碰壁，每次選址曝光均面對居民反對。建制派
和泛民政黨最近紛紛獻計，建制派及民主派均獻計，建議選址遠離民居的地方，如民建聯柯創盛
就提及可考慮未使用的用地，如迪士尼樂園第二期的預留用地，民主黨胡志偉亦建議政府徵用迪
士尼第二期用地。
　　新民黨主席葉劉淑儀上星期也建議，政府可租用鄰近香港水域的郵輪，或徵用迪士尼樂園第
二期用地，與非牟利機構合作興建大量組合屋，作為隔離觀察的臨時居所。《香港經濟日報》
（ｚｚ）

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