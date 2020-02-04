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04/02/2020 11:52

【地皮截標】港鐵日出康城第１２期暫收一份標書，華懋獨資入標

　　《經濟通通訊社４日專訊》港鐵（０００６６）日出康城第１２期項目將於下午２時截收標
書，暫收到一份標書，華懋集團獨資入標。
　　日出康城第１２期項目坐落未來「ＴＨＥ　ＬＯＨＡＳ康城」商場上蓋，位於港鐵康城站的
南面，可建總樓面約９６﹒１萬方呎，將會提供３幢住宅樓宇，單位數量不多於２０００伙。
該項目去年底收到３３份意向書，市場反應踴躍。
　　消息指，該項目補地價逾２７億元，每呎補地價２８３５元，較去年初批出的第１１期補地
價低約１２％。（ｂｉ）

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