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04/02/2020 13:13

【武漢肺炎】賀一誠宣布澳門賭場停業半個月

　　《經濟通通訊社４日專訊》澳門行政長官賀一誠宣布，為防止疫情擴散，澳門賭場將停業半
個月，並呼籲澳門市民若無必要，留在家中，暫勿外出。
　　澳門至今有１０宗新型肺炎確診病例，賀一誠表示，鑑於第９宗個案的患者與第８宗個案患
者曾有接觸，澳門可能已出現人傳人。今早召開的政務會議決定，暫停博彩業及相關娛樂事業半
個月。
　　賀一誠又稱，澳門政府會保留緊急服務，公務員不用上班，但不是假期，不可以出外消閒，
部分仍需在家辦公。（ｂｉ）

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