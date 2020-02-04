【武漢肺炎】賀一誠宣布澳門賭場停業半個月

《經濟通通訊社４日專訊》澳門行政長官賀一誠宣布，為防止疫情擴散，澳門賭場將停業半

個月，並呼籲澳門市民若無必要，留在家中，暫勿外出。

澳門至今有１０宗新型肺炎確診病例，賀一誠表示，鑑於第９宗個案的患者與第８宗個案患

者曾有接觸，澳門可能已出現人傳人。今早召開的政務會議決定，暫停博彩業及相關娛樂事業半

個月。

賀一誠又稱，澳門政府會保留緊急服務，公務員不用上班，但不是假期，不可以出外消閒，

部分仍需在家辦公。（ｂｉ）

