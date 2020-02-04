【武漢肺炎】聯交所：倘上市公司無法刊發業績應盡快匯報

《經濟通通訊社４日專訊》證監會與聯交所發表聲明表示，因近日新型冠狀病毒感染疫情而

實施的旅遊及其他限制，可能會擾亂某些發行人的匯報或審核程序。若上市發行人認為，基於新

型冠狀病毒感染疫情下的限制，它將無法按照證券上市規則的相關規定刊發初步業績公告，上市

發行人便應盡快聯絡聯交所以便商討有關情況。

新型冠狀病毒感染疫情對上市發行人及其核數師的工作造成的影響，會因應它們的個別情況

而有所不同。受影響的發行人應向聯交所提供（１）有關旅遊及其他限制對其審核及匯報程序造

成的影響；（２）該等限制如何使其無法遵從《上市規則》所載的相關匯報規定；（３）上市發

行人仍然能夠匯報的財務資料；及（４）解釋仍可提供的財務資料的準確性、完整性及表達性有

否因此而受到不利影響及相關受影響的程度。

如發行人無法與其核數師取得同意，但卻在其他各方面能夠完全遵從《上市規則》內的其他

匯報規定，發行人便應在限期屆滿當日或之前刊發該份尚未與其核數師議定的初步業績。在這些

情況下，聯交所一般會容許該上市發行人的證券繼續買賣。

在所有其他情況中，發行人應及早就可以匯報的財務資料諮詢聯交所。聯交所經諮詢證監會

後，將評估刊發這些資料是否足以維持一個有秩序、信息靈通和公平的市場，從而使上市發行人

的證券可以繼續買賣，因此發行人應合理地信納這些資料在各重大要項上是準確和完整的。

若新型冠狀病毒感染疫情及╱或相關的旅遊限制對上市發行人的業務運作、匯報監控措施、

系統、流程或程序造成重大擾亂，管理層應評估是否已出現任何內幕消息；如是的話，管理層應

在合理地切實可行的範圍內，盡快另行發出公告。（ｂｉ）

