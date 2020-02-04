《再戰明天》歐央行總裁拉加德講話，美國公布１月ＡＤＰ就業變動

《經濟通通訊社４日專訊》明日，歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布１月ＡＤＰ就業

變動，和ＩＳＭ非製造業綜合指數。



＊歐洲央行總裁拉加德發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：３０ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會外部委員、

美國聯儲局前任副主席Ｄｏｎ Ｋｏｈｎ參加有關宏觀審慎壓力測試的歐洲央行會；

４：１０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯將為這場會議致開幕詞。

７：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩參加有關法蘭克福金融市場的討論。８：１５ｐｍ，歐洲

央行總裁拉加德發表講話。

明早９：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威發表講話。



＊美國公布１月ＡＤＰ就業變動，和ＩＳＭ非製造業綜合指數＊



在數據方面，明早（５日）５：４５ａｍ，新西蘭公布第四季失業率，料維持於４﹒２％。

９：４５ａｍ，中國公布１月財新服務業採購經理人指數，料由５２﹒５跌至５２。

明晚６：００ｐｍ，歐元區公布１２月零售銷售，年率料由２﹒２％升上２﹒３％。

９：１５ｐｍ，美國公布１月ＡＤＰ就業變動，料由２０﹒２萬跌至１５﹒８萬。９：３０ｐｍ

，美國公布１２月貿易收支，料貿赤由４３１億美元擴大至４８２億美元。１０：４５ｐｍ，美

國公布１月務業採購經理人指數，料由５２﹒８上升至５３﹒２。１１：００ｐｍ，美國公布１

月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５４﹒９升上５５﹒１。



＊保華集團開股東特別大會＊



在本港，明日，保華集團（００４９８）開股東特別大會。（ｈｏ）

