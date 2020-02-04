【地皮截標】港鐵日出康城１２期至少收９標書，恒地長實獨資入標

《經濟通通訊社４日專訊》鼠年首幅推出的地皮、港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第

１２期項目已於今午截標，至少接獲９份標書，包括獨資入標的華懋、會德豐（０００２０）、

恆地（０００１２）及長實（０１１１３）；另外新地（０００１６）、中海外

（００６８８）、信置（０００８３）及帝國集團亦有份入標。

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，出價會考慮疫情等因素，集團在日出康城已有數

個項目，對該區較為熟悉，今次入標是抱著「貨源輪轉」的心態，以補充土地儲備。雖然近期市

場對樓市普遍持觀望態度，惟剛性需求仍強勁，加上低息環境持續，預期今年樓價將會平穩發展

，而集團亦會視乎市況來調整推盤步伐。

帝國集團項目發展經理黃旨雋坦言，新型肺炎對出價有影響，但相信疫情不會持續太久，而

項目位於鐵路沿線，認為市場有剛性需求。

港鐵物業總監鄧智輝稱，在現時社會和經濟都面對各種挑戰下，認為是次入標反應表現已算

不錯。問及香港經濟下行會否減慢推地步伐，他回應指將會視乎今次招標結果才作考慮，並強調

港鐵項目位於鐵路站上蓋，相信仍具有一定吸引力。

今次推出的項目位於港鐵康城站南面商場上蓋，可建樓面約９６﹒１萬平方呎，預料提供約

２０００伙住宅單位。據市場消息指，該項目補地價金額逾２７億元，每呎補地價為２８３５元

，市場對項目估值介乎５２﹒９億至６７﹒３億元，每呎樓面地價約５５００至７０００元。（

ｙｗ）

