  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2020 15:12

【地皮截標】港鐵日出康城１２期至少收９標書，恒地長實獨資入標

　　《經濟通通訊社４日專訊》鼠年首幅推出的地皮、港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第
１２期項目已於今午截標，至少接獲９份標書，包括獨資入標的華懋、會德豐（０００２０）、
恆地（０００１２）及長實（０１１１３）；另外新地（０００１６）、中海外
（００６８８）、信置（０００８３）及帝國集團亦有份入標。
　　會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，出價會考慮疫情等因素，集團在日出康城已有數
個項目，對該區較為熟悉，今次入標是抱著「貨源輪轉」的心態，以補充土地儲備。雖然近期市
場對樓市普遍持觀望態度，惟剛性需求仍強勁，加上低息環境持續，預期今年樓價將會平穩發展
，而集團亦會視乎市況來調整推盤步伐。
　　帝國集團項目發展經理黃旨雋坦言，新型肺炎對出價有影響，但相信疫情不會持續太久，而
項目位於鐵路沿線，認為市場有剛性需求。
　　港鐵物業總監鄧智輝稱，在現時社會和經濟都面對各種挑戰下，認為是次入標反應表現已算
不錯。問及香港經濟下行會否減慢推地步伐，他回應指將會視乎今次招標結果才作考慮，並強調
港鐵項目位於鐵路站上蓋，相信仍具有一定吸引力。
　　今次推出的項目位於港鐵康城站南面商場上蓋，可建樓面約９６﹒１萬平方呎，預料提供約
２０００伙住宅單位。據市場消息指，該項目補地價金額逾２７億元，每呎補地價為２８３５元
，市場對項目估值介乎５２﹒９億至６７﹒３億元，每呎樓面地價約５５００至７０００元。（
ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/02/2020
【理財專題】趁過年教孩子理財 由善用利是錢開始!
生財有道04/02/2020
【理財專題】子女學投資過程結果同樣重要 月供比一筆過更適合
FOCUS04/02/2020
【FOCUS】完美風暴殺到港 考驗月底預算案
生財有道04/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：醫藥股炒作多不宜高追
生財有道04/02/2020
在家食杯麵 日清食得安心
生財有道04/02/2020
【武漢肺炎】醫管局員工陣線啟動第二階段罷工 料9000人參與
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金