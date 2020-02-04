【地皮截標】港鐵日出康城第１２期共收９份標書，估值最高６２億

《經濟通通訊社４日專訊》港鐵（０００６６）公布，今日截標的將軍澳日出康城第１２期

項目合共接獲９份標書。

據悉，獨資入標的發展商包括華懋、會德豐（０００２０）、恆地（０００１２）及長實

（０１１１３）；另外新地（０００１６）、中海外（００６８８）、信置（０００８３）及帝

國集團亦有份入標。

萊坊執行董事兼估價及諸詢部主管林浩文表示，是次入標人數符合預期，但由於近日疫情持

續，可能會進一步影響未來經濟表現，從而影響購買力，加上空置稅等因素，估計發展商出價會

比較審慎，預期項目估值介乎５３億至６２億元，每呎樓面地價約５５００至６５００元，住宅

部分落成後料每呎賣１﹒６萬元起。

他指，考慮到近年買地艱難，發展商始終需要補充土地儲備，加上許多發展商在同區已有項

目，銷售經驗十足，相信發展商對「鐵路項目後市」仍有信心，而該區配套亦日漸成熟，相信於

同區有項目及有協同效應的發展商會有更大興趣，認為項目仍具備相當優勢。

項目位於港鐵康城站南面商場上蓋，可建樓面約９６﹒１萬平方呎，預料提供約２０００伙

住宅單位。據市場消息指，該項目補地價金額逾２７億元，每呎補地價為２８３５元，市場對項

目估值介乎５２﹒９億至６７﹒３億元，每呎樓面地價約５５００至７０００元。（ｙｗ）

