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即市新聞

04/02/2020 17:20

【地皮截標】港鐵日出康城第１２期共收９份標書，估值最高６２億

　　《經濟通通訊社４日專訊》港鐵（０００６６）公布，今日截標的將軍澳日出康城第１２期
項目合共接獲９份標書。
　　據悉，獨資入標的發展商包括華懋、會德豐（０００２０）、恆地（０００１２）及長實
（０１１１３）；另外新地（０００１６）、中海外（００６８８）、信置（０００８３）及帝
國集團亦有份入標。
　　萊坊執行董事兼估價及諸詢部主管林浩文表示，是次入標人數符合預期，但由於近日疫情持
續，可能會進一步影響未來經濟表現，從而影響購買力，加上空置稅等因素，估計發展商出價會
比較審慎，預期項目估值介乎５３億至６２億元，每呎樓面地價約５５００至６５００元，住宅
部分落成後料每呎賣１﹒６萬元起。
　　他指，考慮到近年買地艱難，發展商始終需要補充土地儲備，加上許多發展商在同區已有項
目，銷售經驗十足，相信發展商對「鐵路項目後市」仍有信心，而該區配套亦日漸成熟，相信於
同區有項目及有協同效應的發展商會有更大興趣，認為項目仍具備相當優勢。
　　項目位於港鐵康城站南面商場上蓋，可建樓面約９６﹒１萬平方呎，預料提供約２０００伙
住宅單位。據市場消息指，該項目補地價金額逾２７億元，每呎補地價為２８３５元，市場對項
目估值介乎５２﹒９億至６７﹒３億元，每呎樓面地價約５５００至７０００元。（ｙｗ）

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