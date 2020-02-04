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即市新聞

04/02/2020 17:37

【武漢肺炎】置富產業：疫情對商戶影響未反映，減租視乎營運表現

　　《經濟通通訊社４日專訊》置富產業信託（００７７８）行政總裁趙宇表示，本地社會事件
、訪港旅客減少及武漢肺炎等利淡因素將令香港零售業持續受壓，惟公司旗下物業組合約６０％
至７０％為必需品行業，認為抗跌力較強，而旗下商戶去年全年零售表現亦較整體零售市道理想
，集團將會與商戶保持溝通，加上隨著嘉湖一期新租客入駐，對今年表現仍審慎樂觀。
　　她續指，去年物業組合出租率仍企穩在９６﹒９％，租戶續租率更保持７７％的高水平，續
租租金調升率亦維持在７﹒２％。雖然現時武漢肺炎疫情持續，近日商場人流亦明顯有所減少，
但由於疫情爆發至今僅兩個星期，又適逢農曆新年，暫時未可全面反映疫情對商戶的影響，而公
司已推出一系列應對措施，包括加強商場消毒、增加搓手液及加強前線員工培訓等。她透露，今
年將有四成租約到期，公司希望與租戶可保持長遠互惠關係，但會否減租則需視乎不同行業的營
運表現。
　　她又指，嘉湖一期的資產增值措施已完成，總投資額達１﹒５億元，並以零售、餐飲、家居
用品及教育服務為主，一般而言，公司對物資投資回報率目標為１０％，嘉湖一期亦合符預期。
公司亦正積極籌備嘉湖二期的資產增值措施，目標以消閒娛樂行業為主，而目前嘉湖整體出租率
為９６％。
　　對於未來收購計劃，趙宇稱，隨著物業價格回落，公司會積極留意香港私人屋苑商場收購機
會，但同時會平衡經濟下行的風險。（ｙｗ）

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