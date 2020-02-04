《經濟通通訊社４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，鑑於新型冠狀病毒爆發及市場相
應對航班需求大幅下跌，公司及其全資附屬公司港龍航空將逐步減少約９０％往返中國內地的航
班，未來兩個月間亦將視乎市場情況及其他因素而大幅減少網絡的其他航班。
國泰航空預計，此舉將合共減少國泰航空及國泰港龍航空網絡整體可運載量約３０％。不過
，公司強調，減少航班純屬臨時措施，只因應目前商業及營運的實際情況及對短期需求的預測而
作出。（ｙｗ）
04/02/2020 18:40
【武漢肺炎】國泰（２９３）：因應疫情將縮減九成往返中國航班
《經濟通通訊社４日專訊》國泰航空（００２９３）公布，鑑於新型冠狀病毒爆發及市場相
應對航班需求大幅下跌，公司及其全資附屬公司港龍航空將逐步減少約９０％往返中國內地的航
班，未來兩個月間亦將視乎市場情況及其他因素而大幅減少網絡的其他航班。
國泰航空預計，此舉將合共減少國泰航空及國泰港龍航空網絡整體可運載量約３０％。不過
，公司強調，減少航班純屬臨時措施，只因應目前商業及營運的實際情況及對短期需求的預測而
作出。（ｙｗ）
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