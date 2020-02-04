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04/02/2020 18:48

【武漢肺炎】智慧城市聯盟推網上互動地圖儀表板，提供疫情信息

　　《經濟通通訊社４日專訊》就最近新型冠狀病毒疫情引起社會各界關注，智慧城市聯盟兩位
創辦人兼榮譽會長葛珮帆議員和鄧淑明博士，及會長楊文銳近日積極推動政府成立疫情互動地圖
儀表板，向公眾提供武漢肺炎情況的即時資訊。
　　在發展局和地政總署的統籌，及智慧城市聯盟ＩＴ義工團隊協助下，共同開發這個公私營機
構合作的疫情互動地圖儀表板，相信有助於政府向公眾發放最新及正確的疫情信息。

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