《經濟通通訊社４日專訊》鴻興印刷集團（００４５０）發盈喜，預期截至去年１２月底止
年度，將轉虧為盈並錄得約６４００萬元盈利，而上一個年度則錄得７２００萬元的淨虧損。
公司指，預期轉虧為盈主要由於毛利率的改善，而毛利率改善的原因為紙張市場價格經過
２０１８年大幅上漲之後經歷下行壓力和相對溫和的調整；有利的匯率變動使經營成本下降；及
有效地控制人工成本。
公司又指，公司訂單組合的優化得以提升價值、審慎的倉儲策略以及通過自動化和重新規劃
生產流程以提高效率等均促使業績轉虧為盈。（ｓｋ）
04/02/2020 17:43
【企業盈喜】鴻興印刷集團料去年將扭虧，錄得約６４００萬元盈利
《經濟通通訊社４日專訊》鴻興印刷集團（００４５０）發盈喜，預期截至去年１２月底止
年度，將轉虧為盈並錄得約６４００萬元盈利，而上一個年度則錄得７２００萬元的淨虧損。
公司指，預期轉虧為盈主要由於毛利率的改善，而毛利率改善的原因為紙張市場價格經過
２０１８年大幅上漲之後經歷下行壓力和相對溫和的調整；有利的匯率變動使經營成本下降；及
有效地控制人工成本。
公司又指，公司訂單組合的優化得以提升價值、審慎的倉儲策略以及通過自動化和重新規劃
生產流程以提高效率等均促使業績轉虧為盈。（ｓｋ）
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