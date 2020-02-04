《小傳日記》阿爺一出手，魚缸升個夠；馬交防疫毒，賭仔要唞唞！

《小傳日記》小傳真係要同大家講聲保重啊！因為今日（４日）已經香江「第一滴血」，就

係武漢肺炎首個本地死亡個案已經出現，願死者安息。魚缸一早竟然曾經升過三百幾點！點解？

因為有傳阿爺「暴力救市」，利用內險資金買買買，今日不論Ａ場定魚缸都升得靚；但午後馬交

佬話賭場停開半個月，以防疫症傳染，濠賭股全部跌到唔見底，好彩最終魚缸力保不失，恆指最

終收報２６６７５點，升３１９點或逾１巴仙，主板成交１３５８﹒５５億銀跌逾半巴仙。國貨

收報１０４３５點，升１６７點或升近２巴仙。

內地Ａ場今日表現強勁，上證收報２７８３點，升３６點或逾１巴仙；深證收報１００８９

點，升３１０點或逾３巴仙。兩市合共成交約９１０１億銀人仔。

睇睇大隻藍戰士，大象（００００５）微漲１亳子，報５６﹒６銀；生發發（００３８８）

抽高逾１巴仙，報２６４銀；建行（００９３９）升逾１巴仙，報６﹒０８銀；神州移動

（００９４１）無升跌報６３﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）升近１巴仙，報７９﹒２５銀。



＊工廠快復工手機佬起哄，科技股大熱中芯唔輸蝕＊



富士康宣布如常喺下星期一復工，紓緩孖屐對ｉＰｈｏｎｅ供應鏈受影響嘅憂慮。而且研究

機構ＩＤＣ發表報告顯示，華為舊年超越蘋果成為出貨量第二多嘅公司，而蘋果舊年第四季表現

仲急追上全球第一。手機設備佬今日都急彈，舜宇光學（０２３８２）走高近半成，報

１３４﹒６銀，係全日最大升幅藍戰士；瑞聲科技（０２０１８）微漲逾半成，報５７﹒４銀；

通達集團（００６９８）踢高近半成，報０﹒８９銀；富智康（０２０３８）起哄逾半成，報

１﹒２１銀；高偉電子（０１４１５）飆逾６巴仙，報２﹒０８銀。

隨住孖屐反彈嘅仲有呢排嘅強勢股晶片佬，中信建投話，科技股短期受疫情恐慌影響，反而

造就買入機會。之前話疫情唔影響公司生產嘅中芯（００９８１）續揚逾半成報１５﹒４８銀；

華虹半導體（０１３４７）升逾２巴仙，報１９﹒８銀；上海復旦（０１３８５）漲近２巴仙，

報５﹒７銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）微漲唔夠半巴仙，報１０５﹒５銀。



＊人人要吃飯食品佬反彈，人仔造返好內房向上掃＊



就算個目前新型肺炎疫情幾嚴重，飯就大家始終要食，加上咁難得「孖屐」有傳國家隊護航

，食品佬自然彈起身。周黑鴨（０１４５８）飛起半成，報３﹒８４銀；統一企業

（００２２０）起飛１﹒７４％，報８﹒２銀；達利食品（０３７９９）踼高１巴仙報５﹒５８

銀；旺旺（００１５１）跳高１巴仙，報６﹒４２銀；康師傅（００３２２）漲１巴仙報

１３﹒５２銀。

今日人仔升返少少，「孖屐」入面亦見到有資金撈底，神州磚頭佬自然生猛哂！奧園

（０３８８３）抽高近６巴仙，報１１﹒０８銀；新城發展（０１０３０）鏟高近５巴仙，報

８﹒１４銀；潤地（０１１０９）起哄逾３巴仙，報３３﹒８銀；「四條三」恆大

（０３３３３）炒高３巴仙，報１７﹒９２銀；融創（０１９１８）炒上３巴仙，報３９﹒９５

銀。



＊馬交賭場抖賭佬就失守，人人玩手遊ＱＱ未升夠＊



馬交政府今日宣布賭場要停業半年，聽到消息後啲濠賭佬立刻散水！銀娛（０００２７）一

度唔見半成，收市蒸發逾２巴仙報５１﹒９銀，重係全日最差藍戰士；金沙（０１９２８）碌低

２巴仙，報３７﹒２５銀；永利馬交（０１１２８）插低近２巴仙，報１６﹒５銀；澳博

（００８８０）唔見近１巴仙，報８﹒８銀；新濠（００２００）升一格報１７﹒１２銀。

武漢肺炎疫情未見緩和，好多人無得出街都會選擇用手機玩遊戲，加上野村看好ＱＱ

（００７００）去年第四季手遊業務收入按年增長三成七，刺激成班手遊佬飆上去！ＱＱ抽高逾

３巴仙，報３９３銀；網龍（００７７７）飛龍在天急升１７巴仙，報２３﹒０５銀；ＩＧＧ

（００７９９）走高逾５巴仙，報５﹒７４銀；中手游（００３０２）炒高４巴仙，報２﹒８４

銀；創夢天地（０１１１９）彈起逾２巴仙，報４﹒９６銀。請請！



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