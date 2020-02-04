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即市新聞

04/02/2020 10:04

《真知灼見－溫灼培》甚麼關稅模式合乎英國利益？

　　《真知灼見》自英國「脫歐」，往後市場焦點將集中在英國與歐盟就關稅的談判上。現在市
場上最多人談論，是英國究竟會以「加拿大模式」或以「澳洲模式」尋求與歐盟簽訂貿易協議。
究竟兩種模式區別何在？英國與歐盟達至上述兩款任何一種模式的機會有多大？
　
　　根據「加拿大模式」，加拿大出口商出口到歐盟可維持零關稅，不過非所有貨物包括在內，
服務業（當中包括金融業）亦不包含在內。而所有進口貨物必須進行邊境檢查。至於雙方也須遵
守共同標準與法規。反觀「澳洲模式」，則主要按照世貿法則作為框架，並於此框架內重新談判
雙方的貿易協議。所以歐盟曾警告，如按照「澳洲模式」，由於談判需時，「脫歐」過渡期必須
延長。
　
　　一點必須理解，歐盟容許加拿大以上述模式把貨物輸往歐洲大陸，是因為加拿大本身沒有太
多物品輸往歐洲。眾所周知，加拿大有著７成以上出口是輸往美國，從這一數字中可反映出歐盟
並非加拿大的主要市場。至於根據歐元區統計署數字顯示，就２０１８年全年歐元區對外貿易而
言，與加拿大的貿易，只佔其整體對外貿易總和的２％，是一個相當少的佔比。但英國與歐盟的
貿易關系則緊密得多，且雙方的貨物有很大的競爭性，如汽車及農產品等。這使歐盟很難容許英
國採用「加拿大模式」。反觀英國，「加拿大模式」也不一定合乎其所需。因為英國經濟重心在
金融業。倘英國金融業不能服務歐盟情況對英國而言將不堪設想。
　
　　假使英國選用「澳洲模式」，可想象就是日後達成協議，英國與歐盟之間的貨物往來也難免
會存在一定的關稅，且貨物必須進行邊境檢查。至於關稅的高低，就要視乎雙方的談判結果而定
。由於英國與歐盟在不少出口均屬競爭對手，英國輸往歐盟的貨物一旦被徵關稅，可預期英國貨
在歐洲大陸市場將失去競爭力。所以上述兩模式，不論英國選用哪一個，相信亦非利於英國。綜
合而言，英國現在面對的前景仍是嚴峻，這或會限制英鎊上升能力。但在現今的過渡期間，由於
英國仍保持在歐盟的單一市場內，維持英鎊於１﹒２８－１﹒３４美元範圍內波動的預期。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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