《經濟通通訊社４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，中國官員希望可以彈性履行中美首
階段貿易協議，因為目前新型冠狀病毒疫情令中國國內經濟面臨放緩，並可能影響世界經濟。
據悉，首階段協議有條款規定，如果出現自然災害或其他不可預見的事件，導致中美任何一
方無法按時遵守協議，兩國將會進行磋商。
雖然目前未清楚中國是否已經正式提出磋商要求，但據消息指中國計劃是在未來提出要求。
不過美國貿易代表萊特希澤發言人指，美方尚未收到中方任何關於重新討論採購的要求。
（ａｌ）
04/02/2020 10:30
【貿易休戰】傳中國希望彈性履行中美首階段貿易協議
《經濟通通訊社４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，中國官員希望可以彈性履行中美首
階段貿易協議，因為目前新型冠狀病毒疫情令中國國內經濟面臨放緩，並可能影響世界經濟。
據悉，首階段協議有條款規定，如果出現自然災害或其他不可預見的事件，導致中美任何一
方無法按時遵守協議，兩國將會進行磋商。
雖然目前未清楚中國是否已經正式提出磋商要求，但據消息指中國計劃是在未來提出要求。
不過美國貿易代表萊特希澤發言人指，美方尚未收到中方任何關於重新討論採購的要求。
（ａｌ）
|生財有道04/02/2020
在家食杯麵 日清食得安心
|中國故事04/02/2020
【武漢肺炎】深圳南山50宗確診全市最多 臨近深圳灣口岸釀風險
|中國故事04/02/2020
【武漢肺炎】全國累計確診病例破2萬宗 425死
|剖析天下04/02/2020
美國賭波合法化 賭股潛力不遜科網股？
|剖析天下04/02/2020
脫歐大局尚未定 過渡談判定前景
|國際動態04/02/2020
特強調封關堵截患者 京斥不厚道
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰