【貿易休戰】傳中國希望彈性履行中美首階段貿易協議

《經濟通通訊社４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，中國官員希望可以彈性履行中美首

階段貿易協議，因為目前新型冠狀病毒疫情令中國國內經濟面臨放緩，並可能影響世界經濟。

據悉，首階段協議有條款規定，如果出現自然災害或其他不可預見的事件，導致中美任何一

方無法按時遵守協議，兩國將會進行磋商。

雖然目前未清楚中國是否已經正式提出磋商要求，但據消息指中國計劃是在未來提出要求。

不過美國貿易代表萊特希澤發言人指，美方尚未收到中方任何關於重新討論採購的要求。

（ａｌ）

