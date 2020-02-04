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04/02/2020 10:30

【貿易休戰】傳中國希望彈性履行中美首階段貿易協議

　　《經濟通通訊社４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，中國官員希望可以彈性履行中美首
階段貿易協議，因為目前新型冠狀病毒疫情令中國國內經濟面臨放緩，並可能影響世界經濟。
　　據悉，首階段協議有條款規定，如果出現自然災害或其他不可預見的事件，導致中美任何一
方無法按時遵守協議，兩國將會進行磋商。
　　雖然目前未清楚中國是否已經正式提出磋商要求，但據消息指中國計劃是在未來提出要求。
不過美國貿易代表萊特希澤發言人指，美方尚未收到中方任何關於重新討論採購的要求。
（ａｌ）

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