【武漢肺炎】景順：現正處於疫情蔓延期，ＡＨ股短期將波動

《環富通基金頻道４日專訊》武漢肺炎疫情持續，內地股市在農曆新年假期後首日復市。景

順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表最新評論道，在開市前中國監管機構、政府部

門和地方政府宣布了一系列政策及措施，以遏制新型冠狀病毒對經濟所帶來的下行壓力。

政府的五個部委和監管機構聯合頒布了３０項措施以提供經濟支持。

中國人民銀行宣布大規模公開市場操作，通過逆回購向市場注入１﹒２萬億元人民幣的流動

性資金，並將７天期逆回購利率從２﹒５％降至２﹒４％，以及將１４天期逆回購利率從

２﹒６５％調低至２﹒５５％。



＊經濟影響＊



預計新型冠狀病毒對中國第一季度ＧＤＰ的影響最大。

隨著第二季度新感染人數或有所減少，當消費力回升，加上中美首階段貿易協議逐漸令企業

和消費者的情緒轉趨樂觀，該行認為經濟活動將在該季末開始反彈。

該行想強調新型冠狀病毒為２０２０年中國經濟增長的一時衝擊，而北京有貨幣和財政刺激

政策來應對這項不利因素所帶來的任何重大負面影響。

人民銀行近期的寬鬆貨幣政策將在今年餘下的時間對中國經濟產生正面影響，該行預計

２０２０年下半年將會出現強勁反彈。



＊投資啟示＊



儘管現時的估值水平已開始具吸引力，但該行仍預計中國Ａ股和Ｈ股在短期內將出現波動，

因為現正處於疫情蔓延的時期。對於投資者而言，先待有穩定跡象才選擇增加配置是可取的做法

。

對於長線投資者而言，該行認為應該維持自己的配置，而不是拋售股票，並繼續多元化投資

。市場調整迅速，中國Ａ股和Ｈ股都開始浮現趁低吸納的機會。該行認為新型冠狀病毒疫情只是

短期的事件，而中國經濟的長期基本面未有因而受影響。

對於短線投資者而言，專注波動性較低的投資組合，側重低風險資產，是可行的策略。

（ｈｏ）

