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即市新聞

04/02/2020 15:33

【武漢肺炎】宏利：疫情料隨春季來臨而見頂，聚焦市場長期基本面

　　《環富通基金頻道４日專訊》市場憂慮新型冠狀病毒疫情爆發對經濟和金融的影響，令部分
中國離岸股票表現受壓。然而，宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致
洲認為，如果這些憂慮引致市場出現廣泛調整，則任何跌市應為時短暫或受控。雖然經濟不確定
性亦可能對中國第一季製造業和國內生產總值構成打擊，但陳致洲認為政府或會採取進一步寬鬆
政策，以確保增長穩定。疫情有望隨著和暖的春季來臨而見頂，投資情緒料逐步改善。因此，他
建議投資者繼續聚焦市場的長期基本因素。

＊新型冠狀病毒疫情對中國股票的影響

　　市場憂慮新型冠狀病毒引起的肺炎疫情，促使投資者更傾向迴避風險，觸發部分中國離岸股
票遭拋售。然而若以２００３年非典型肺炎（ＳＡＲＳ）疫情期間的市場表現及經驗作參考，我
們認為隨著更有效的防疫措施得以落實，出現廣泛市場調整的時間應相對短暫。
　　鑑於中國政府加強公共衛生預防措施，並實施省級旅遊禁令，預計酒店、運輸業和博彩業等
個別行業將於短期內面臨壓力。另一方面，疫情可能令網上消費活動受益。
　　中國延長春節假期引起的不確定性亦可能會影響第一季製造業生產。因此，中國當局或會採
取進一步寬鬆政策，以確保增長穩定。
　　然而，如果疫情出現受控跡象，業務範疇分散和業務模式強勁的優質公司料會表現強韌，這
些企業有望隨著消費需求逐步回升而帶動大市反彈。此外，出現全面經濟復甦的時間可能會延遲
，但基本經濟的復甦動力，例如企業在２０１９年第四季的資本開支回升，應可為突發疫情引致
的業務受阻提供緩衝。
　　總括而言，投資者可繼續確信，讓我們的投資主題得以建基的主要長期趨勢維持不變：網上
帶動的消費升級，５Ｇ（第五代流動通訊）推出的受惠者，以及醫療改革、供給側改革和可持續
發展主題等政策帶來的投資機遇。
　　如我們的２０２０年投資展望所述，預料中國內地可動用收入增加，以及城鎮和農村收入差
距收窄，將可為電子商貿平台和應用程式帶來獨特機遇。
　　５Ｇ應是大中華股票的重大主題，特別是中國Ａ股，因為中國內地的手機更換周期預料將由
目前的２４個月，縮短至過去平均的１５至１６個月。因此，投資者可對電池生產商、芯片、射
頻和天線相關行業感到樂觀。
　　最後，投資者將可繼續聚焦政策帶來的機遇，並看好環保領域，例如天然氣配送和部分廢物
轉化能源公司，因為內地政府為相關行業提供長期扶持措施。（ｈｏ）

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