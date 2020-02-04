【理財專題】子女學投資過程結果同樣重要，月供比一筆過更適合

《環富通基金頻道記者伍賜好４日報道》除了教子女儲蓄理財外，父母亦可更進取地幫子女

利用利是錢買股票或股票基金，讓子女開始學習如何投資。當然，子女在投資的過程中，會更明

白理財的重要。



＊林正宏：讓子女養成一些定期儲蓄的習慣＊



康宏理財助理聯席董事林正宏表示，父母跟小朋友管理利是錢，重點應該著眼於「理財教育

」，而不是單單重視結果。在選擇那種方法去處理利是錢之前，建議家長應該先想一想，應該如

何向小朋友灌輸那些理財知識呢？例如，可以讓子女養成一些定期儲蓄的習慣；或者想他們去制

定一些短期至中期的理財目標，然後根據這些目標去計劃及安排使費等。其實我們可以藉這些機

會去灌輸一些簡單的金錢及投資概念，例如通脹及風險管理等，這些都可以透過理財教育及管理

利是錢等讓小朋友接觸。



＊「月供」比「一筆過」更適合＊



家長透過基金投資去幫小朋友管理利是錢，實為一個不錯的方法。首先投資基金，一般都是

比較長線的投資，可以藉此機會向小朋友灌輸正確的投資理念︰「應該以一個長線投資的態度去

看，而不是短線炒賣的心態。」加上，基金投資一般會都比較分散，亦可以從而介紹分散投資的

重要性。

至於應該以「一筆過」，還是以「月供」的方式分段買入？林氏認為「月供」比「一筆過」

更適合，即使利是錢是一筆過收到，但如我上文所述，我們作為家長都希望教育小朋友去養成儲

蓄的習慣，而「一筆過」買基金就未能幫助小朋友培養定期儲蓄的習慣。



＊令小朋友領悟到「風險」的存在＊



另一方面，小朋友由於年輕，對於將來要需用這筆利是錢，還有一段很長的日子，所以可以

承受一定的風險，可以進取一點，購買一些股票或基金。家長可透過簡單情境例子，解釋應不應

該「以一些高風險去換取高一點的回報」，令小朋友領悟到投資「風險」的存在。

投資始終涉及風險，甚麼時候入市去買，對小朋友來講，這的確較難去掌握。而透過「月供

」方式去購買基金，亦可以教他們了解「平均成本法」的重要性，從而減低投資時的風險。

差別等。



＊葉尚志：港股不貴，可考慮分段買恆指ＥＴＦ＊



至於哪類別基金或股票最適合？第一上海證券首席策略師葉尚志對《環富通基金頻道》表示

，父母教子女理財，在股票投資方面，宜選擇一些增長穩定的低風險的長期投資工具。可考慮股

價穩定及派息高的股票，如匯豐（００００５）等，又或者可以選擇具長期增長潛力的股票，看

好互聯網科技股如阿里巴巴（０９９８８）等。

至於入市時機方面，他說，若股市處於低位，則可一次性進行低吸，否則，可分段買入，或

選擇月供分期的股票基金。基金經理投資於一籃子股票，可分散投資風險。

葉尚志說，港股目前估值不貴，預測市盈率（ＰＥ）只有１１倍，因此，可考慮恆指

ＥＴＦ，該類ＥＴＦ享有約３％－４％的不俗派息。



＊投資年期較長，基金可選亞洲市場＊



林正宏則認為，哪類別基金最適合這個問題，很視乎投資者的看法。他指出，為小朋友處理

利是錢，重點都是教育小朋友。所以在選擇投資市場之時，家長可以解釋原因給小朋友知道，選

擇該市場的理由。不同市場的增長潛力，一些新興市場例如中國及亞洲都是屬於潛在回報比較高

的市場，當然風險都會高一些。但由於他們的利是錢都是一段時間後才會用得著，因此投資一些

相對高風險而同時高潛在回報的基金，比較適合他們。

例如可考慮中國或亞洲市場，因為人口眾多，有龐大的內需市場，而一些新興亞洲市場年青

人口比例高，勞動市場成本較低，經濟增長會較理想。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

