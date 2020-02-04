《股金豐采－涂國彬》關注疫情發展，商品維持疲弱

《股金豐采》疫情繼續擴張，投資者擔心對經濟增長的影響，拖累風險資產，包括大宗商品

的表現。不單內地商業活動減少，工廠復工延後，全球不少國家都列出禁飛和限制入境的舉措，

中國乃至全球經濟增長在短線面對較大的下行壓力，至少一季度國內的經濟情況難樂觀，後市還

要看疫情的發展情況。

投資者擔心中國乃至全球原油需求將受到抑制，油價在過去幾日已經連續下跌，紐油上一周

一共下跌４﹒９％，一月累計下跌１５﹒６％，是去年五月以來最差。紐油在２月３日沽壓繼續

增加，一度跌破５０美元一線，創下逾一年低位。



＊等待油組國會議＊



面對潛在的需求下降問題，俄羅斯能源部長表示ＯＰＥＣ＋可能將３月大會提前至２月，不

過目前還在商討中。沙地阿拉伯和俄羅斯元首已經通話，承諾繼續推動ＯＰＥＣ＋合作模式。但

一切尚未確定。如果是真的提前開會，能否真的擴大減產，減產多少也還未知。油價短線雖然受

到消息提振，但當下受到疫情走勢影響更大，整體仍疲弱。



＊油銅短線反彈空間有限＊



銅價好不容易在中美貿易關係改善後有所突破，現在出現疫情影響下出現恐慌下跌，倫銅錄

得逾四年來最大單月跌幅，滬銅跌至三年低點。在連續下跌後，短線有反彈的空間，但相對有限

。直到疫情得到控制前，油銅恐怕都將保持弱勢，直到國內經濟活動恢復開始逐步恢復正常，需

求端擔憂才能減退，油銅價格才有機會做出大幅反彈。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

