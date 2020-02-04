《鍾之日記》真金護盤Ａ場彈，賭場停擺賭股怯



《鍾之日記》２月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



Ａ場強力反彈，連帶香江魚缸今日亦造好，港股於全日最低位高開１３４點報２６４９１點

後反覆走上，午後澳門突然宣布賭場暫停營運半個月，引發濠賭股急瀉，令升幅收窄至１９５點

，其後隨騰訊（００７００）、內房股企穩，恆指最多３７３點。恆指收報２６６７５點，升

３１９點或１﹒２１％，主板成交金額略為減少０﹒６％至１３５８﹒５５億元。



＊Ａ場９千億成交推升滬指＊



祖國股市昨（３日）暴瀉後，今日開市再遇大震盪，滬綜指低開２﹒２３％，報２６８５點

，是去年２月以來首次跌穿二千七，不過在開市後，指數表現急速轉好，保險及釀酒板塊一馬當

先，６分鐘後滬綜指已抹平所有跌幅，午後在醫療板塊及半導體板塊強力抽升下，全日反彈

１﹒３４％，報２７８２﹒２９點，深成指漲３﹒１７％，創業板指更飆升４﹒８４％。

中證監為預防股市因疫情持續而崩盤，傳推出了多項「暴力救市」措施。而國家隊亦十分積

極入市，據《上海證券報》報道，內地多家大型保險機構的權益投資經理昨日「直接抄底」，入

市規模加起來超過百億元人民幣。基金行業亦要承擔起「為國護盤」的責任，繼昨日興全基金宣

布斥資自購基金之後，富國、銀華、嘉實、平安等多家基金公司公告稱，將投資申購公司旗下偏

股型公募基金。

人民銀行連續兩日積極放水，兩日投放流動性累計達１﹒７萬億元人民幣，累計淨投放

５５００億元人民幣，Ｓｈｉｂｏｒ全線跌。交投情況明顯熾熱，兩市全日成交合共９１０１億

元人民幣，較上日成交劇增７５﹒２％，亦是去年４月以來成交新高，至於陸股通資金全日淨流

入Ａ股４９﹒２億元。



＊本港首現武漢肺炎病死個案，新世界宣布延後開工＊



新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，疫情對內地帶來的經濟危機，除了包括對內需消費的衝擊外，

還有春節後復工存疑的不穩定因素，若全國普遍地區未能如期復工，恐對中國首季經濟增長帶來

致命打擊。而隨著香港確診數字緩步上升，這股延後復工潮亦蔓延至本港，新世界發展

（０００１７）旗下新世界建築發通告指，因應疫情及確診本土傳染個案出現，決定所有地盤今

日起關閉兩星期，並指會每星期檢討傳疫爆發情況再作調整復工日期。新世界方面強調，有關安

排主要考慮到疫情持續，而地盤是人員密集的工作空間，為保障員工健康而作出相關決定，否認

有員工確診或懷疑感染新型冠狀病毒肺炎。

延後兩周復工對本港樓市影響未明，藍籌地產股今日上升，新地（０００１６）升２﹒２％

，長實集團（０１１１３）升１﹒２％，恆地（０００１２）揚０﹒７％，至於新世界發展則漲

１﹒７％。

早前確診居於黃埔花園的３９歲本港男子今早病逝。據報，死者本身有長期病患，１月３１

日發燒，並到伊利沙伯醫院接受隔離治療，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，同日

晚上１０時被送上救護車，轉送瑪嘉烈醫院，他一路病情穩定，今早突然宣布其病情轉差不治。

另外死者的７２歲母親，早前亦確診新型冠狀病毒肺炎。據最新通報，本港已出現了１７宗確診

個案，並有確診患者表示無外遊記錄，情況值得擔憂。

公用股表現個別，電能實業（００００６）跌１﹒２％，中電控股（００００２）跌

０﹒３％；煤氣（００００３）、港燈（０２６３８）升０﹒３％，長江基建（０１０３８）升

０﹒２％，港鐵公司（０００６６）升０﹒１％。



＊澳門賭場停業半月，銀娛挫２％表現最弱＊



行政長官林鄭月娥周一宣布，今日時起將只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸作跨境用途

，而連接鐵路的羅湖和落馬洲口岸，以及皇崗及港澳碼頭共４個口岸都會關閉。雖然港府再進一

相比起本港政府的防疫措施，澳門政府明顯更大刀闊斧，行事更為迅速。澳門政府今日宣布

，澳門賭場將停業半個月。

行政長官賀一誠表示，有關決定艱難，博彩業停業半個月，加上早前政府推出稅務優惠，預

料今年必定會出現赤字預算，但強調澳門仍能承擔到相關的經濟損失。不過一旦疫情爆發，經營

環境將會變得更差。他續指，在現階段的困難時間，需要動用財政儲備支撐澳門經濟。政府下午

將與博彩企業開會商討有關暫停博彩業營運事宜，期間會呼籲博彩企業要負起社會責任，不要對

僱員減薪。

消息一出，即時令濠賭股急瀉，惟尾段跌幅明顯收窄。其中，銀河娛樂（０００２７）午後

一度瀉逾５％，其後獲市場吸納，收市僅跌２﹒３％，但仍是今日表現最差的藍籌；美高梅

（０２２８２）跌２﹒２％，金沙（０１９２８）跌２％，永利（０１１２８）亦軟１﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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