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04/02/2020 11:30

【抗疫維穩】券商股連續兩日急跌，銀證Ａ挫４％中信建投Ａ跌３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，並影響到２月復工狀況，監管機構
實行「暴力救市」，既禁止沽空，又要求券商為作出股權質押的股東做展期，融券投資者受重大
經濟損失，券商除了生意額受損還須把金融風險攬上身，Ａ場所有券商股昨日（３日）跌停，今
日繼續下行，僅兩股上升。
　　紅塔證券（滬：６０１２３６）現瀉６﹒１％，銀證（滬：６０１８８１）跌４﹒３％，中
信建投（滬：６０１０６６）挫３﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）跌１％，中信證券（
滬：６０００３０）跌０﹒７％。（ｅｙ）

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