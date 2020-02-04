《經濟通通訊社４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，並影響到２月復工狀況，監管機構
實行「暴力救市」，既禁止沽空，又要求券商為作出股權質押的股東做展期，融券投資者受重大
經濟損失，券商除了生意額受損還須把金融風險攬上身，Ａ場所有券商股昨日（３日）跌停，今
日繼續下行，僅兩股上升。
紅塔證券（滬：６０１２３６）現瀉６﹒１％，銀證（滬：６０１８８１）跌４﹒３％，中
信建投（滬：６０１０６６）挫３﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）跌１％，中信證券（
滬：６０００３０）跌０﹒７％。（ｅｙ）
04/02/2020 11:30
【抗疫維穩】券商股連續兩日急跌，銀證Ａ挫４％中信建投Ａ跌３％
《經濟通通訊社４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，並影響到２月復工狀況，監管機構
實行「暴力救市」，既禁止沽空，又要求券商為作出股權質押的股東做展期，融券投資者受重大
經濟損失，券商除了生意額受損還須把金融風險攬上身，Ａ場所有券商股昨日（３日）跌停，今
日繼續下行，僅兩股上升。
紅塔證券（滬：６０１２３６）現瀉６﹒１％，銀證（滬：６０１８８１）跌４﹒３％，中
信建投（滬：６０１０６６）挫３﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）跌１％，中信證券（
滬：６０００３０）跌０﹒７％。（ｅｙ）
|生財有道04/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：醫藥股炒作多不宜高追
|生財有道04/02/2020
在家食杯麵 日清食得安心
|中國故事04/02/2020
【武漢肺炎】深圳南山50宗確診全市最多 臨近深圳灣口岸釀風險
|中國故事04/02/2020
【武漢肺炎】全國累計確診病例破2萬宗 425死
|生財有道04/02/2020
全城搶口罩抗疫 理財自保3招
|剖析天下04/02/2020
美國賭波合法化 賭股潛力不遜科網股？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰