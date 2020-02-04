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04/02/2020 08:29

【抗疫維穩】政治局會議：盡快查明傳染源，加強藥品和疫苗研發

　　《經濟通通訊社４日專訊》中共中央政治局常務委員會３日召開會議，總書記習近平主持會
議併發表重要講話。會議強調，要加大科研攻關力度。要科學論證病毒來源，盡快查明傳染源和
傳播途徑，密切跟蹤病毒變異情況，及時研究防控策略和措施。要調動高校、科研院所、企業等
各方面積極性，組織動員全國科研工作者參與疫情防控方面的科研攻關，推動相關數據和病例資
料的開放共享，加快病毒溯源、傳播力、傳播機理等研究，及時完善防控策略和措施。要加強有
效藥品和疫苗研發，注重科研攻關與臨床、防控實踐相結合。

＊打擊制售假劣藥品等違法行為＊

　　會議指出，要切實維護正常經濟社會秩序。在加強疫情防控的同時，努力保持生產生活平穩
有序。要確保蔬菜、肉蛋奶、糧食等居民生活必需品供應，落實「菜籃子」市長負責制，積極組
織蔬菜等副食品生產，加強物資調配和市場供應。各地要加強統籌協調，確保人員車輛正常通行
。要保障煤電油氣供應。
　　要妥善處理疫情防控中出現的各類矛盾和問題，加強社會治安工作，依法嚴厲打擊利用疫情
哄抬物價、囤積居奇、趁火打劫等擾亂社會秩序的違法犯罪行為，嚴厲打擊制售假劣藥品、醫療
器械、醫用衛生材料等違法犯罪行為，堅決依法打擊各類違法犯罪，維護社會穩定和國家安全。
（ｅｗ）

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