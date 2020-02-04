【抗疫維穩】多家險企內部下發「不能淨賣出」指令，險資積極抄底

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》據《上海證券報》報道，內地多家大型保險

機構向權益投資經理發出內部指令：２月３日當日不能淨賣出，即意味著整體權益倉位不能下降

，但可以在倉位不下降的基礎上，適當調倉換股。

不過，報道指，昨日保險機構權益投資經理並沒有太多的調倉舉動，而是直接積極抄底。粗

略統計，多家大型保險機構昨日入市的資金規模加起來超過百億元人民幣。

受訪的保險機構權益投資經理認為，從去年上市公司業績增長、目前市場整體估值不高等因

素來綜合考慮，市場整體趨勢向下的概率較低，看好未來盈利預期回升推動的市場回升，可關注

疫情防控關鍵數字改善帶來盈利預期的反轉。



＊２８００點下方是長期投資的好買點＊



受訪的保險機構一致認為，上證指數２８００點下方是長期投資的好買點，他們將堅決抄底

。行業方面，多數投資經理看好中長期經濟復甦，預判製造業將迎來新一輪的投資和去庫存需求

，從而會有盈利能力及估值水平均復甦的行情，重點看好基建、化工等中游支柱產業。

此外，多家大型保險機構也在金融、地產、科技板塊上做了配置。在這些板塊中挑選被「錯

殺」的估值低、今年盈利增長比較樂觀、景氣周期上行的優質個股。同時，關注優質消費龍頭的

超跌反彈機會。

