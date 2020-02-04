【武漢肺炎】富士康工廠若再延長停工，ｉｐｈｏｎｅ供應將受影響

《經濟通通訊社４日專訊》據《路透》引述知情人士表示，因冠狀病毒爆發，如果中國工廠

停工狀況再延長一周，富士康將受到嚴重生產影響，包括向蘋果在內的客戶的發貨或面臨中斷。

該消息人士指，多家內地工廠被告知至少要在２月１０日之前停產後，目前富士康在內地幾乎是

全面停工。

總部位於台北的富士康是全球最大的代工電子產品製造商，為蘋果公司和其它品牌生產智能

手機。富士康暫未回應，而蘋果也拒絕置評。（ｊｔ）

