《經濟通通訊社４日專訊》據《央視新聞》報道，國家教育部提醒各級教育行政部門、中小
學和校外培訓機構，在各地原定的正式開學日之前，不要提前開始新學期課程網上教學。不過，
可安排一些疫情防護知識、心理健康輔導、寓教於樂等方面的網上學習內容，確保學生度過愉快
的假期。
在港上市的教育股全線上揚，而在線教育第一股的新東方在線升幅最多，一度抽高近
１８％，股價高見３４﹒３港元創歷史新高，較發行價１０﹒２港元累漲逾２倍。（ｊｔ）
04/02/2020 14:13
【武漢肺炎】國家教育部：各地不要在正式開學前進行網上教學
《經濟通通訊社４日專訊》據《央視新聞》報道，國家教育部提醒各級教育行政部門、中小
學和校外培訓機構，在各地原定的正式開學日之前，不要提前開始新學期課程網上教學。不過，
可安排一些疫情防護知識、心理健康輔導、寓教於樂等方面的網上學習內容，確保學生度過愉快
的假期。
在港上市的教育股全線上揚，而在線教育第一股的新東方在線升幅最多，一度抽高近
１８％，股價高見３４﹒３港元創歷史新高，較發行價１０﹒２港元累漲逾２倍。（ｊｔ）
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