《經濟通通訊社４日專訊》在２月３日創記錄單日公開市場操作投放１﹒２萬億元（人民幣
．下同）之後，人民銀行今日繼續充足供應流動性，當日公開市場操作逆回購投放資金
５０００億元，兩日投放流動性累計達１﹒７萬億元。
人行表示，此舉充分顯示其穩定市場預期、提振市場信心的決心。超預期流動性投放推動貨
幣市場和債券市場利率下行，並將進一步推動貸款市場利率下行，有利於降低資金成本，緩解企
業特別是小微企業的財務壓力，擴大融資規模，支持實體經濟。（ｗｌ）
04/02/2020 11:03
【抗疫維穩】人行：兩日累投放１﹒７萬億超預期，助推利率下行
《經濟通通訊社４日專訊》在２月３日創記錄單日公開市場操作投放１﹒２萬億元（人民幣
．下同）之後，人民銀行今日繼續充足供應流動性，當日公開市場操作逆回購投放資金
５０００億元，兩日投放流動性累計達１﹒７萬億元。
人行表示，此舉充分顯示其穩定市場預期、提振市場信心的決心。超預期流動性投放推動貨
幣市場和債券市場利率下行，並將進一步推動貸款市場利率下行，有利於降低資金成本，緩解企
業特別是小微企業的財務壓力，擴大融資規模，支持實體經濟。（ｗｌ）
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