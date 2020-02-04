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即市新聞

04/02/2020 09:30

【抗疫維穩】Ａ場連續兩日大震盪，滬指低開２﹒２％二千七亦失守

　　《經濟通通訊社４日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續急速擴散。國家衛健委最新公布
，全國累計報告確診新型冠狀病毒肺炎病例突破２萬宗，錄２０４３８宗，重症病例２７８８宗
；而累計死亡病例４２５宗；累計治癒出院病例６３２宗，疑似病例則增至２３２１４宗。單日
新增確診病例３２３５宗，其中重災區湖北省佔２３４５宗
　　滬深股市昨日（３日）暴瀉後，上證綜合指數（滬綜指）今早繼續大震盪低開２﹒２３％，
報２６８５﹒２７點，是去年２月以來首次跌穿二千七，深綜指低開３﹒４８％，家電、保險股
造好，軍工、船運股走低。
　　中共中央政治局常務委員會３日召開會議，總書記習近平在會上指出，各級黨委和政府要繼
續為實現今年經濟社會發展目標任務而努力，疫情嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作，其
他地區要在做好防控工作的同時統籌抓好改革發展穩定各項工作，特別是要抓好涉及決勝全面建
成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務；要密切監測經濟運行狀況，聚焦疫情對經濟運行帶來的
衝擊和影響，圍繞做好「六穩」工作，做好應對各種複雜困難局面的準備。
　　武漢肺炎疫情或嚴重影響中國能否按承諾大舉採購美國貨品，據外電引述知情人士透露，中
國官員希望可以彈性履行中美首階段貿易協議，因協議有條款規定，如果出現自然災害或其他不
可預見的事件，導致中美任何一方無法按時遵守協議，兩國將會進行磋商。報道指中國計劃在未
來提出磋商要求，惟美方表示未收到中方任何關於重新討論採購的要求。
　　市場消息指，人行今日將進行３８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作、１２００
億元１４天期逆回購操作。公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放４０００億
元。（ｅｙ）

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