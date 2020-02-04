【抗疫維穩】保險股救市拉升，滬指開市６分鐘即抹平逾２％跌幅

《經濟通通訊社４日專訊》滬深股市昨（３日）暴瀉後，今日開市再遇大震盪，滬綜指低開

２﹒２３％，報２６８５﹒２７點，是去年２月以來首次跌穿二千七，不過在開市後，指數表現

急速轉好，６分鐘後滬綜指已抹平所有跌幅，更倒升０﹒０３％，深成指更倒升０﹒７４％。國

家隊身影顯現，保險及釀酒板塊一馬當先。

中證監為預防股市因疫情持續而崩盤，傳推出了多項「暴力救市」措施。而國家隊亦十分積

極入市，據《上海證券報》報道，內地多家大型保險機構的權益投資經理昨日「直接抄底」，入

市規模加起來超過百億元人民幣。

中共中央政治局常務委員會３日召開會議，總書記習近平在會上指出，各級黨委和政府要繼

續為實現今年經濟社會發展目標任務而努力，要密切監測經濟運行狀況，聚焦疫情對經濟運行帶

來的衝擊和影響，圍繞做好「六穩」工作，做好應對各種複雜困難局面的準備。

武漢肺炎疫情或嚴重影響中國能否按承諾大舉採購美國貨品，據外電引述知情人士透露，中

國官員希望可以彈性履行中美首階段貿易協議，因協議有條款規定，如果出現自然災害或其他不

可預見的事件，導致中美任何一方無法按時遵守協議，兩國將會進行磋商。報道指中國計劃在未

來提出磋商要求，惟美方表示未收到中方任何關於重新討論採購的要求。（ｅｙ）

