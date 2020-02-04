【抗疫維穩】滬指裂口低開半日反升０﹒２％，官媒報道險資入火場

《經濟通通訊社４日專訊》滬深股市昨（３日）暴瀉後，今日開市再遇大震盪，滬綜指低開

２﹒２３％，報２６８５﹒２７點，是去年２月以來首次跌穿二千七，不過在開市後，指數表現

急速轉好，６分鐘後滬綜指已抹平所有跌幅，盤中窄幅升跌交替，半日終升０﹒２１％，報

２７５２﹒４４點，醫療板塊帶領深成指漲１﹒７４％，創業板指更飆升３﹒６９％。國家隊身

影顯現，保險及釀酒板塊一馬當先。

中證監為預防股市因疫情持續而崩盤，傳推出了多項「暴力救市」措施。而國家隊亦十分積

極入市，據《上海證券報》報道，內地多家大型保險機構的權益投資經理昨日「直接抄底」，入

市規模加起來超過百億元人民幣。

國家主席習近平在政治局會議上指出，各級黨委和政府要繼續為實現今年經濟社會發展目標

任務而努力，要密切監測經濟運行狀況，聚焦疫情對經濟運行帶來的衝擊和影響，圍繞做好「六

穩」工作，做好應對各種複雜困難局面的準備。

武漢肺炎疫情或嚴重影響中國能否按承諾大舉採購美國貨品，據外電引述知情人士透露，中

國官員希望可以彈性履行中美首階段貿易協議，並計劃與美國進行磋商，美方則表示未收到中方

任何關於重新討論採購的要求。

人民銀行今日分別進行的３８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購及１２００億元１４

天期逆回購，中標利率與周一（３日）持平。今日淨投放４０００億元，兩日累計淨投放

５５００億元。跌停潮不再，今日交投情況明顯熾熱，兩市半日成交合共６０５０億元，較上日

（３日）同時段成交劇增６５﹒１％，至於陸股通資金半日淨流入Ａ股５９﹒４２億元。



＊官媒出口術，股王領跑托市＊



官媒「出口術」，宣傳險資作為國家隊入市救火，利好今日Ａ場尤其是內險板塊行情，新華

保險（滬：６０１３３６）漲３﹒６％，國壽（滬：６０１６２８）升３％，太保

（滬：６０１６０１）、平保（滬：６０１３１８）、人保（滬：６０１３１９）彈１﹒８％。

國家隊買入目標方面，股王貴州茅台（滬：６００５１９）自然被看高一線，茅台半日急漲

３﹒２％，報１０３５﹒７８元人，以一己之力帶動釀酒板塊上升，但其他白酒股表現慘淡，金

種子酒（滬：６００１９９）瀉７％，老白干酒（滬：６００５５９）跌６﹒５％。



＊格力電器易主大功告成，升近半成慶祝＊



格力電器（深：０００６５１）公告，控股股東格力集團協議轉讓股份完成過戶登記，本次

股份轉讓過戶登記完成後，珠海明駿將持有公司１５％股份，正式成為公司單一第一大股東。格

力集團退出後，公司控制權將發生變更，惟公司將無控股股東和實際控制人，此前珠海明駿承諾

不謀求格力電器實際控制權，至於管理團隊仍然由董事長董明珠帶領。格力電器半日漲

４﹒５％，報６１﹒４４元。

康美藥業（滬：６００５１８）早前一筆２４億元的公司債券出現違約，惟昨晚公告已籌集

到１１﹒３億元用於部分兌付，值得留意的是，康美在上月宣布，全資子公司擬向廣發基金管理

有限公司出售位於廣州市海珠區琶洲的項目地塊，出售價格正好為不高於１１﹒３億元，相信是

公司在無奈下售地填債。康美此前連續兩日觸及５％跌幅上限，現價再跌３﹒１％，報３﹒１６

元。（ｅｙ）

