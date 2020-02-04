【抗疫維穩】滬指現升０﹒８％，深成指漲２﹒７％創板飆４﹒７％

《經濟通通訊社４日專訊》醫療及半導體板塊午後升幅急擴，帶領Ａ場午後繼續轉強，滬綜
指升０﹒７９％，報２７６８﹒４４點，滬深３００指數漲２﹒０２％，深成指漲２﹒６６％，
創業板指更飆４﹒６７％。上海Ｂ股升０﹒９３％，深圳Ｂ股升１﹒７５％。
跌停潮不再，今日交投情況明顯熾熱，兩市成交目前共７１４７億元人民幣，較上日（３日
）成交暴增，至於陸股通資金淨流入Ａ股６７﹒２６億元人民幣。（ｅｙ）
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