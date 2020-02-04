《經濟通通訊社４日專訊》多個科技概念板塊午後升幅急擴，尤其是半導體板塊愈升愈急，
平均升幅達到近５％，帶領Ａ場午後繼續轉強。滬綜指升幅現擴大至１﹒２９％，報
２７８１﹒９１點，滬深３００指數漲２﹒４４％，深成指漲２﹒９７％，創業板指更飆
４﹒７８％。上海Ｂ股升１﹒５３％，深圳Ｂ股升２﹒０７％。
交投情況明顯熾熱，兩市成交目前共７８４９億元人民幣。除了險資入市救火外，富國、銀
華、嘉實等多家基金公司公告稱，將投資申購公司旗下偏股型公募基金，由公司固有資金或高管
人員出資。（ｅｙ）
04/02/2020 14:11
【抗疫維穩】基金入市滬綜指升幅擴至１﹒３％，半導體板大爆發
《經濟通通訊社４日專訊》多個科技概念板塊午後升幅急擴，尤其是半導體板塊愈升愈急，
平均升幅達到近５％，帶領Ａ場午後繼續轉強。滬綜指升幅現擴大至１﹒２９％，報
２７８１﹒９１點，滬深３００指數漲２﹒４４％，深成指漲２﹒９７％，創業板指更飆
４﹒７８％。上海Ｂ股升１﹒５３％，深圳Ｂ股升２﹒０７％。
交投情況明顯熾熱，兩市成交目前共７８４９億元人民幣。除了險資入市救火外，富國、銀
華、嘉實等多家基金公司公告稱，將投資申購公司旗下偏股型公募基金，由公司固有資金或高管
人員出資。（ｅｙ）
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