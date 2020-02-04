【抗疫維穩】滬指急彈１﹒３％險資基金進場，成交九千億十個月高

《經濟通通訊社４日專訊》滬深股市昨（３日）暴瀉後，今日開市再遇大震盪，滬綜指低開

２﹒２３％，報２６８５﹒２７點，是去年２月以來首次跌穿二千七，不過在開市後，指數表現

急速轉好，保險及釀酒板塊一馬當先，６分鐘後滬綜指已抹平所有跌幅，早盤窄幅升跌交替，午

後在醫療板塊及半導體板塊強力抽升下，全日反彈１﹒３４％，報２７８２﹒２９點，深成指漲

３﹒１７％，創業板指更飆升４﹒８４％。

中證監為預防股市因疫情持續而崩盤，傳推出了多項「暴力救市」措施。而國家隊亦十分積

極入市，據《上海證券報》報道，內地多家大型保險機構的權益投資經理昨日「直接抄底」，入

市規模加起來超過百億元人民幣。基金行業亦要承擔起「為國護盤」的責任，繼昨日（３日）興

全基金宣布斥資自購基金之後，富國、銀華、嘉實等多家基金公司公告稱，將投資申購公司旗下

偏股型公募基金，由公司固有資金或高管人員出資。

武漢肺炎疫情或嚴重影響中國能否按承諾大舉採購美國貨品，據外電引述知情人士透露，中

國官員希望可以彈性履行中美首階段貿易協議，並計劃與美國進行磋商，美方則表示未收到中方

任何關於重新討論採購的要求。

人民銀行連續兩日積極放水，兩日投放流動性累計達１﹒７萬億元（人民幣．下同），累計

淨投放５５００億元，Ｓｈｉｂｏｒ全線跌。交投情況明顯熾熱，兩市全日成交合共９１０１億

元，較上日成交劇增７５﹒２％，亦是去年４月以來成交新高，至於陸股通資金全日淨流入Ａ股

４９﹒２億元。



＊半導體板塊落鑊，遠程辦公概念爆發＊



維穩力量一如所料入場救火，至於買入目標方面，股王貴州茅台（滬：６００５１９）自然

被看高一線，茅台全日急漲３﹒４％，報１０３８﹒０１元，以一己之力帶動釀酒板塊上升；擔

負國家戰略發展重任的半導體板塊亦成為熱炒對象，尤其是科創板上的有關股份，例如芯源微（

滬：６８８０３７）升２０％漲停，樂鑫科技（滬：６８８０１８）飆１４％，瀾起科技（滬：

６８８００８）升１３﹒９％，安集科技（滬：６８８０１９）漲１２﹒３％。

疫情帶來的經濟危機，包括春節後復工存疑的不穩定因素。不過對於白領來說，復工難度相

對較小，因如今互聯網十分發達，可實現在家辦公。Ａ場股民率先嗅到市場需求，推出了遠程辦

公產品的軟件公司今日連續第二日落鑊，如會暢通訊（深：３００５７８）、三五互聯

（深：３０００５１）、蘇州科達（滬：６０３６６０）、二六三（深：００２４６７）、齊心

集團（深：００２３０１）、泛微網絡（滬：６０３０３９）等股漲停，至於在科創板上市不久

的金山辦公（滬：６８８１１１）更升１７﹒４％。



＊旅遊股運滯，格力完成易主心情好＊



眾信旅遊（深：００２７０７）公告稱，公司國內及出境旅遊團組已於上月底停止發團，本

次疫情不可避免地將對公司今年第一季度業績產生影響。眾信旅遊跌８﹒７％，同業國旅股份（

滬：６００３５８）挫７﹒７％，中青旅（滬：６００１３８）跌３﹒５％，惟中國國旅

（滬：６０１８８８）升１﹒７％。

格力電器（深：０００６５１）公告，控股股東格力集團協議轉讓股份完成過戶登記，本次

股份轉讓過戶登記完成後，珠海明駿將持有公司１５％股份，正式成為公司單一第一大股東。格

力集團退出後，公司控制權將發生變更，惟公司將無控股股東和實際控制人，此前珠海明駿承諾

不謀求格力電器實際控制權，至於管理團隊仍由董事長董明珠帶領。格力電器全日漲４﹒８％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７８５﹒６４ ＋２﹒６４



上證綜合指數 ２７８３﹒２９ ＋１﹒３４ ３７４０﹒６８

深證綜合指數 １６３８﹒０２ ＋１﹒８０ ５３６０﹒３７



上證Ｂ股指數 ２２７﹒４６ ＋１﹒４１ ３﹒０７

深證Ｂ股指數 ８９９﹒０３ ＋２﹒０７ １﹒７６



上證１８０指數 ８１１６﹒４３ ＋２﹒１３

上證３８０指數 ４４４１﹒９５ ＋１﹒３０



深證成份指數 １００８９﹒６７ ＋３﹒１７

中小創新指數 １７９９﹒０７ －０﹒２３

深圳創業板指數 １８８２﹒６９ ＋４﹒８９

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