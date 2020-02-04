《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，為充足供應流動性，維護疫情防控特殊時期銀行
體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展５０００億元（人民幣．下同）逆回購操作。
今日分別進行的３８００億元７天期逆回購及１２００億元１４天期逆回購，中標利率與周
一（３日）持平，分別為２﹒４％和２﹒５５％。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放４０００億元。兩日累計淨投放
５５００億元。（ａｃ）
04/02/2020 09:53
【人行操作】人行５千億逆回購利率持平，兩日共淨投放５５００億
《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，為充足供應流動性，維護疫情防控特殊時期銀行
體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展５０００億元（人民幣．下同）逆回購操作。
今日分別進行的３８００億元７天期逆回購及１２００億元１４天期逆回購，中標利率與周
一（３日）持平，分別為２﹒４％和２﹒５５％。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放４０００億元。兩日累計淨投放
５５００億元。（ａｃ）
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