【人行操作】人行５千億逆回購利率持平，兩日共淨投放５５００億

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，為充足供應流動性，維護疫情防控特殊時期銀行

體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展５０００億元（人民幣．下同）逆回購操作。

今日分別進行的３８００億元７天期逆回購及１２００億元１４天期逆回購，中標利率與周

一（３日）持平，分別為２﹒４％和２﹒５５％。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放４０００億元。兩日累計淨投放

５５００億元。（ａｃ）

