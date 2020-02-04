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04/02/2020 09:16

【武漢肺炎】深圳南山５０宗確診全市最多，臨近深圳灣口岸釀風險

　　《經濟通通訊社４日專訊》深圳市最新確診１９宗新型冠狀病毒感染肺炎病例，目前累計確
診２４５宗，而鄰近深圳灣口岸的南山區確診數量居全市之冠，共５０宗。福田區有４５宗排第
二，龍崗區有３８宗，羅湖區有１７宗。
　　香港政府宣布今日起關閉４個口岸，包括羅湖、落馬洲支線、皇崗及港澳碼頭，但深圳灣口
岸則繼續開放。根據入境處數據，深圳灣口岸是昨日最多內地旅客入境的陸路口岸，入境量有
２２５３人次。（ｅｙ）

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