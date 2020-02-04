【武漢肺炎】據報印度對中國封關，中國護照持有人簽證暫時失效

《經濟通通訊社４日專訊》據印度發行量最大的英文報章《印度時報》報道，由於新型冠狀

病毒肺炎在中國急速擴散，印度當局昨日（３日）對航空公司發布一則通告，稱中國護照持有人

及居住在中國的其他國籍人士，他們申請前往印度的電子簽證將暫時失效，措施適用於北京時間

今日凌晨５時後起飛的所有航班。

通告又指，有迫切理由前往印度的人士，可以直接聯絡印度大使館或印度簽證申請中心。（

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