《經濟通通訊社４日專訊》深圳市國資委黨委書記、主任余鋼在今日召開的深圳市國資系統
開展疫情防控阻擊戰通報情況會上表示，擬免除深圳市屬國企在全國範圍內自有的科技園區、工
業園區里非機關事業單位、非國有企業租戶２個月（２０２０年２月１日 ３月３１日）租金；
同時加快減免深圳市屬國企在全國範圍內其他自有物業非機關事業單位、非國有企業租戶的租金
、管理費、停車費等。按兩個月測算，以上共減免金額約９億元人民幣。（ｗｌ）
04/02/2020 17:18
【抗疫維穩】深圳擬免除市屬國企全國自有園區民企租戶兩個月租金
《經濟通通訊社４日專訊》深圳市國資委黨委書記、主任余鋼在今日召開的深圳市國資系統
開展疫情防控阻擊戰通報情況會上表示，擬免除深圳市屬國企在全國範圍內自有的科技園區、工
業園區里非機關事業單位、非國有企業租戶２個月（２０２０年２月１日 ３月３１日）租金；
同時加快減免深圳市屬國企在全國範圍內其他自有物業非機關事業單位、非國有企業租戶的租金
、管理費、停車費等。按兩個月測算，以上共減免金額約９億元人民幣。（ｗｌ）
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