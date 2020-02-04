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04/02/2020 12:34

【ＦＯＣＵＳ】完美風暴殺到港，考驗月底預算案

　　【ＦＯＣＵＳ】十年一覺，香港２０１９年ＧＤＰ毫無懸念重現負增長（－１﹒２％），其
中貢獻近九成的「私人消費」及「固定資本」表現遠差過倍受ＳＡＲＳ摧殘的２００３年，而「
服務輸出」按年跌幅更勁插至２５％。反修例風暴餘波未了，新興冠狀病毒肺炎開年又殺到，２
０２０年經濟勢續惡化，據估算，即使於疫情基本受控情境下，本港首季ＧＤＰ恐仍將按年下跌
４﹒７％。
　　值得留意的是，與２００３年７月起受惠內地「自由行」計劃，經濟迅速復元相比，今時今
日的香港對內地依賴有增無減；訪港旅客限制、商業信心薄弱、製造業大範圍停工等料
更顯著衝擊本地的旅遊、金融、貿易、專業服務等支柱產業，港府將於本月２６日公布的財政預
算案有何對策，倍受關注。

＊疫情縱受控，首季經濟恐仍跌近５％＊

　　政府統計處周一（３日）公布，去年ＧＤＰ按年下跌１﹒２％，為自２００９年以來首次錄
得年度跌幅；第四季環比實質下跌０﹒４％，為連續兩月按月收縮，坐實本港陷入技術性衰退。
　　分項看，貢獻ＧＤＰ逾三分二的「私人消費」，按年跌１﹒１％；其中第四季跌幅達３％，
逼近２００３年第二季的跌３﹒５％。須知，私人消費可謂本港經濟一大命脈，
２００３年次季失業率急升至８﹒５％的紀錄高位，即是拜私人消費開支連跌６季所賜。
　　再看貢獻ＧＤＰ近三成的「固定資本」，按年跌１２﹒２％；其中第四季跌幅更顯著下跌至
１６﹒２％，反映從樓宇建造到機器設備投資皆急凍。此外，與旅遊、運輸、金融服務、專業服
務等息息相關的「服務輸出」，按年跌幅更勁插至２５％。
　　反修例風暴餘波未了，新興冠狀病毒肺炎開年又殺到，若再加上去年末季負資產宗數按季激
增１﹒４倍（中信里昂更估樓價高位冧兩成），完美風暴似正醞釀中－－坊間估算，即使於疫情
基本受控情境下，本港首季ＧＤＰ恐仍將按年下跌４﹒７％；而疫情消散後，不排除更多抗議事
件陸續有來。

＊銀行愈水緊，突發事件隨時推高拆息＊

　　值得留意的是，２００３年ＳＡＲＳ肆虐期間，本港經濟雖於第二季按年收縮０﹒５％；但
７月起受惠內地「自由行」計劃，於第三、四季得以迅速復元。相比之下，今時今日香港對內地
依賴有增無減，惟訪港旅客限制、商業信心薄弱、製造業大範圍停工等料更顯著衝擊本地的旅遊
、金融、貿易、專業服務等支柱產業。
　　另有一大隱憂則是銀行業，截至去年１２月底，港元貸存比率續升至９０﹒３％，反映銀行
手中閒置頭寸大減，倘有任何突發事件，本地短期利率恐更劇烈波動。摩通較早時曾警告，面對
樓市逆風、金管局干預匯市、海外貸款及貿易融資或受影響，香港作為客戶資金「避風港」的地
位恐將不保，並預測港銀今明兩年盈利將分別下跌２４％－４５％、３９％－
６７％。
　　鑑於此，港府將於本月２６日公布的財政預算案有何對策，倍受關注。惟面對２０╱２１兩
個財政年度政府帳薄幾鐵定見紅，若以赤字率不逾３％計，財爺手中「彈藥」料僅８００億，能
否拯救水深火熱的基層、中產、中小企，再考智慧。

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