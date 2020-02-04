《匯市縱橫－蕭啟洪》口罩成港人外遊最佳伴手禮

《匯市縱橫》出外旅遊時，筆者總愛為親朋好友帶一些當地有特色的紀念品和手信。伴手禮

就像是旅行的一種象徵，亦是對一直關心著我們的親人朋友們的一份小小回饋，既是感謝也是祝

願，雖然不是非要花費很多的時間去準備，但是一定要用心的準備才能達到最佳效果！

不過，今年較往年不同的是，在武漢肺炎陰霾下全港真的是「一罩難求」，由於正值農曆新

年港人外遊高峰期，外地口罩頓成港人最佳的伴手禮。即使筆者身處外地，亦知道香港全城瘋搶

口罩的消息，更聽聞有些口罩被炒至價格昂貴，真叫人憂心和心痛。由於這次旅程是自由行的關

係，沒有安排特定的景點和節目，而每日光顧不同大小的藥房和選購合規格的防疫產品就變成了

筆者必備的行程之一，但願為各位好友多購點口罩帶回香港。



唉！未雨綢繆的人又豈只妳一人呢！當地亦出現「口罩荒」，搜尋了各大小藥房貨架上的口

罩大都被搶購一空，結果只剩下一些沒有商標，不太合規的口罩可選購。筆者當然不會「盲搶罩

」，無奈地便打算購買一些酒精搓手液等清潔用品作伴手禮，但亦發覺早已被人掃光了。真是皇

天不負有心人，在行程的第三天，終於在一個較偏遠的藥房能找到大量合規格的口罩可供購買。

筆者不用多說隨即想「ａｌｌｍｉｎｅ」，但最後都沒有這樣做，因為發覺一個人不可以被恐慌

蓋過理智，變得自私同無知。若不是，筆者跟那些囤積居奇和發國難財的奸商有何分別呢？大家

試想想一條簡單數學題，一盒口罩５０個，一個人平均一日用最多３個，一盒足夠用多久？答案

是半個月。而據悉，半個月內，香港一定有貨，現在大家盲搶，只會令有需要的人無口罩用，受

益的人只會是那些商店而已。



此外，根據過往ＳＡＲＳ經驗，預計武漢肺炎將持續影響２至３個月。按照研究模型分析，

目前新型冠狀病毒疫情每６﹒２天會倍增，預估武漢市已有４﹒４萬人感染，整體疫情會在４、

５月「見頂」，至６、７月慢慢減退。故此，筆者估計，這次疫情對經濟影響屬於短暫性，並不

會扭轉原本的經濟上升趨勢，因此推估此次爆發的武漢肺炎，也只會短暫影響一季度左右的經濟

，當疫情受到控制後，經濟成長將快速回歸去年見底回升的趨勢。隨著疫情在７月逐漸消退，下

半年黃金、日圓等主要反映弱美元的資產可能會有較大的回吐壓力。考慮到今年低息環境與去年

一樣，加上疫情過後中央政府為振興經濟，可能會推出一連串措施。假如未來疫情能夠於一、兩

個月內受控，對今年餘下時間就應該要抱有信心，不要因分心而自亂陣腳。



儘管如此，面對武漢肺炎來勢洶洶，我們更應該要團結和齊心抗疫，在這個時刻，我們更需

要的是正能量！血濃於水的香港人也對武漢的民眾遭遇感同身受。祈求上天庇祐武漢同胞，各位

武漢的同胞加油，撐住，香港同胞們支持大家，一家人合力抗難關，堅持住，明天一定會更好，

撐過來就是晴天，武漢加油，香港更需加油！祝大家新年快樂。



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



日圓：本周建議候低於１０７﹒８０水平買入美元兌日圓，目標１０９﹒５０，止蝕

１０７﹒００。



黃金：本周建議候低於每盎司１５３５買入黃金兌美元，目標１６００，止蝕１４８５。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

