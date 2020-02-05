《政經脈搏－許照中》疫症很快可成過去，政治紛擾遺害漫長

《政經脈搏》鼠年新春上月２５日降臨，本來應該是一片喜氣洋洋，可惜一場源自湖北省武

漢市的新型冠狀病毒，把所有的新年氣氛都給沖淡了，為防社區受病毒感染，差不多所有迎春節

目安排都給臨時取消了，換來的是一片惶恐與憂戚，令本地原本已經給過去大半年的社會動盪不

安弄的五勞七傷的經濟與各行各業更加尤如雪上加霜，復甦更是遙遠無期。

本港自去年６月初由修訂「逃犯條例」開始，經歷了大半年的社會動盪不安，不但市民安全

沒法得到保障，各業經營尤其零售，餐飲服務與旅遊業等更處於極度難以正常經營之下，整體經

濟受到嚴重影響已經不在話下，可是，反映本地市場情況與投資信心的恆指除了在８月中曾一度

自６月中示威活動剛開始的２７５００點左右下挫至接近２５０００點邊緣之外，在面對暴亂持

續且日漸惡化之下，卻輾轉且持續上升，到農曆新年前武漢疫症由於封城消息致廣泛引起恐慌之

前，恆指且曾一度突破２９０００點始稍為回落至２７０００餘點結束了豬年的股市，反映社會

的紛擾引致本地經濟受到重創，百業幾近蕭條的情況之下，本地的投資市場的信心竟然是毫不受

到動搖。



＊疫症對港股影響遠超社會運動＊



再看農曆鼠年新春假後大市在疫症的消息影響之下復市的表現，恆指自上周三開市後，到周

五的三個交易天之內，總共便跌去１６００餘點，相較假期之前，大市仍未受疫症的消息影響的

１月份高位的２９１７４點，更是相去近３０００點，這個新型冠狀病毒的疫情對於本地投資市

場的信心的影響，竟然是遠遠超過由於政治操作引致的本地社會的動盪與經濟嚴重下陷的危機

，難不令人嘖嘖稱奇，莫名所以。

去年下半年當本地社會暴力不斷，市民生活與百業經營都陷於極度不便與困難的時候，便有

朋友問我因何大市看來竟然是毫不受到影響；在那種惡劣情況，前路茫茫的情況之下，正常的市

場反應莫說大市恆指能夠維持在２８０００點左右，只比較去年４月份創下的３０１００點全年

高位低了不到１０％，就是要維持在２００００點以上也是未必可能的事。



＊武漢肺炎直接影響內地經濟與企業業績＊



我的答案很簡單，社會不安情況無疑必定會有影響，可是只要細看目前本地股票市場的上市

企業組合，有超過６０％以上的企業，其營運基地都是在內地，每天交易量平均有超過７０％都

屬上述內地企業，則本港社會的動盪不安與經濟下滑，只要不延伸到內地，對該類企業的股價與

業績表現，顯然是不應該受到影響的，這大概可以解釋因何社會動盪不安，大市指數相反卻能夠

仍處高位發展的原因；本地股市尤幸自１９９３年起引入了大量內企在本地上市，否則依過去大

半年以上本地社會的情況，不難想像有多惡劣，說起來也算十分幸運。

相對之下，這次武漢疫症讓港股恆指在１月份高低相去３０００點，內地Ａ股市場假後復市

首天也跌去了接近８％，反映疫情影響中，港兩地人心虛脅以外，更直接影響內地經濟與企業業

績的表現，因此中、港股市均難倖免同遭影響下挫，情況又與本港去年下半年的情況截然不同。

事實上，疫症爆發偶有出現，已是慣常的事，只要掌控得宜，大家份外小心衛生，避免繼續

大幅擴散，很快便會成為過去，讓社會回歸正常，經濟發展重回正軌，重拾舊觀，其影響遠遠不

及政治紛擾所將給社會經濟，民生與穩定帶來的遺害，要一切重拾舊觀將會是既難且十分漫長，

我們港人便惟有自求多福吧。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

