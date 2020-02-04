《股壇解碼－戴名》特朗普穩坐釣魚船；九毛九生不逢時

《股壇解碼》新一年恭祝大家身體健康，財源廣進。



參議院否決了特朗普彈劾程序中的傳召證人的決議，雖然市場早已預期決議不會被通過，但

５１票反對和４９票贊成的結果還是有點出乎意料，皆因贊成的４９票中有２票來自共和黨，特

朗普可謂贏得驚險，由於通過彈劾方案要２╱３票數通過，相信最終結果已一目了然，同時亦為

特朗普的連任掃除最後一道障礙，這亦意味著。

特朗普對武漢肺炎的疫情控制措施可以用一矢中的來形容，不得不佩服特朗普團隊的智慧與

決斷，而股市正好借疫情作出調整，為特朗普在第三季推出刺激經濟政策打好根基，經過上半年

的疫情打擊，經濟剛好在谷底的時候迎來特朗普的政策，效果自然事半功倍，在經濟和貿易都交

出一份亮麗成績表的情況下，相信再也找不到特朗普連任失敗的可能，環球經濟將要面對更多由

特朗普引發的黑天鵝事件。

道指跌穿２８３５０點的支持位（之前猜測是貿易談判落空引起），當時的理據是道指和標

指的認沽期權在１月初出現明顯的建倉情況，當時感覺指數要大幅下跌應該是由貿易談判引起，

在首輪協議簽定後並沒有出現平倉的活動，原來好戲在後頭，但要留意道指認購期權在

２７４００點出現建倉，相信這次的下跌浪將很快到底，投資者不宜過分看淡。



＊烽火連天＊



中東局勢持續緊張，首先是巴勒斯坦拒絕接受特朗普的立國建議，並且切斷與美國和以色列

的所有聯繫；其次是美軍基地受襲，還有英國正式脫歐，這些都為環球經濟和地緣政治添上重大

不明朗，歐盟在沒有英國的支持下，相信未來數年的經濟也好不到那裏，首當其衝的當然是歐元

受壓，預期歐元兌美元的支持位１﹒０２附近。



＊黃台之瓜＊



最近兩個星期的武漢肺炎疫情急轉直下，各個省份都相繼失守，而且確診數字直線上升，由

於是新型病毒的緣故，有效的治療方案或疫苗相信在短時間內難以面世，慶幸的是一般由冠狀病

毒引起的疾病在夏天都會減少或消失，但這次疫情已對中國的經濟施以迎頭重擊，有專家估計這

次疫情將降低中國的ＧＤＰ約１﹒５％至２％，如果猜測沒錯的話，今年國內的經濟很有可能出

現ＣＰＩ和ＧＤＰ倒掛的情況，人民幣將會出現不可控的貶值，加上今年是美元債到期的高峰期

，到時候如何應對才是關鍵所在，估計最可行的方法是國有資本大量減持海外上市的股票，更有

可能通過這些海外（主要是美國）上市公司在港第二上市來製造槓桿效益，投資者切勿掉以輕心

。周日（２日）央行宣布在周一（３日）透過逆回購向市場投放１﹒２萬億的流動性，表面看是

一個非常驚人的數目，但要留意的是在周一當天到期要從市場回收的資金已接近１萬億，所以整

體對市場的流動性來說只是杯水車薪，預計上證指數的支持位在２５８７點附近。



＊否極泰來＊



本文在上月中指出恆指期權在２８８００點有空倉建倉跡象，當時曾提醒投資者要小心農曆

年後大市可能出現回調，意外的是這次跌市的誘因竟然是與經濟無關的新冠狀病毒，但奇怪的是

在假期後的幾個交易日裏竟然在２７０００點位置的認購期權出現建倉跡象，相信本輪的跌浪快

將見底，反彈目標將在２７０００點的位置，今周投資者可以趁低吸納靜待反彈。



＊股票簡評＊



九毛九（０９９２２）主要於中國經營中餐廳，亦從事外賣和銷售特產業務。集團主要於國

內經營和管理５個中餐品牌，包括九毛九、太二、２顆雞蛋煎餅、慫和那未大叔是大廚，當中九

毛九、太二，慫和那未大叔是大廚都以自營模式經營，至於２顆雞蛋煎餅則同時採用自營和加盟

模式雙線經營。截至去年底九毛九在國內總共經營２８７間餐廳和管理４１間加盟餐廳，當中覆

蓋１５個省份的３９個城市和４個直轄市。集團由於倚重自營模式，相對高回報的同時亦要承擔

高風險，單店營業額的多少將直接影響到九毛九的盈利表現。

參考國內另一大型餐飲集團西貝餐飲為例子，西貝目前經營大約４００家餐廳，線下門店受

疫情影響已全數停業，保守估計每月營業額損失７至８億，員工每月工資支出約１﹒５億，套用

在九毛九身上，相信集團每月的工資開支也在１億左右，至於租金支出方面，保守估計每間店８

萬租金，整體每個月單租金就已經約２３００萬，也就是關店每一個月就為九毛九帶來１﹒２３

億的支出，招股書上顯示集團上市前擁有資金約１﹒５億，上市後融資約１９億，以整體現金

２０億估算，扣減非流動負債的６億（不算利息在內），現有資金剛好夠支撐一年的營運開支，

疫情維持的時間長短將直接影響九毛九業績表現，假設疫情持續到今年４月，保守估計股價將回

調到６﹒５附近，若果疫情持續到６月份，預期股價將回調到４﹒５附近，有貨在手的投資者應

該先沽貨離場。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

