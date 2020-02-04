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04/02/2020 11:16

【武漢肺炎】醫管局：大量醫護缺勤，呼籲病情較輕者前往私家醫院

　　《經濟通通訊社４日專訊》醫院管理局發言人公布，由於今日公立醫院有大量醫護人員缺勤
，部分緊急服務受到嚴重影響。
　　他指各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管局呼籲病情輕微的
病人，前往私家醫院或診所。專科門診亦只能提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約
時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。
　　醫院管理局呼籲所有缺勤醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所
需服務。醫管局感謝今日所有值勤醫護人員，盡力維持最緊急的服務。（ｃｌ）

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