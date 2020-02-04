《經濟通通訊社４日專訊》澳門再多兩名本地居民確診染病，令累積個案增至１０宗。
第九例為一名２９歲女患者，上月２４日曾到第八例確診患者的家中作客，逗留約４小時。
她否認近期曾經離境。兩人目前接受隔離治療，情況一般。第九例患者否認近期有離澳，初步考
慮此病例與第八例存在傳染關係。
第十例為一名５９歲男患者，上月２５日曾經到廣州，並即日往返。他於１月２６日起出現
流涕、咳嗽和發燒等症狀，昨日到鏡湖醫院就診，今日凌晨轉送到仁伯爵綜合醫院，經檢測對新
型冠狀病毒呈陽性，已被安排至隔離病房治療。（ｃｌ）
04/02/2020 12:44
【武漢肺炎】澳門新增兩宗居民確診個案，累計增至１０宗
《經濟通通訊社４日專訊》澳門再多兩名本地居民確診染病，令累積個案增至１０宗。
第九例為一名２９歲女患者，上月２４日曾到第八例確診患者的家中作客，逗留約４小時。
她否認近期曾經離境。兩人目前接受隔離治療，情況一般。第九例患者否認近期有離澳，初步考
慮此病例與第八例存在傳染關係。
第十例為一名５９歲男患者，上月２５日曾經到廣州，並即日往返。他於１月２６日起出現
流涕、咳嗽和發燒等症狀，昨日到鏡湖醫院就診，今日凌晨轉送到仁伯爵綜合醫院，經檢測對新
型冠狀病毒呈陽性，已被安排至隔離病房治療。（ｃｌ）
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