【武漢肺炎】澳門經濟局暫停基本服務，呼籲市民毋需搶購食用品

《經濟通通訊社４日專訊》澳門政府宣布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情發展，為免群眾聚集

以減少疾病傳播的機會，經濟局由今日（４日）下午起將暫停提供所有基本服務，僅提供燃料進

口准照申請的緊急服務，直至另行通知。

另外，經濟局呼籲，市民毋需搶購食用品，各類食用品在農曆新年後，供應源源不絕，供應

商不斷有新貨抵澳。經濟局指，經向供應商了解及綜合統計，食米儲存量可供全澳市民食用半個

月，近日再有新貨輸入，蔬菜及各種肉類供應維持充足，糧油罐頭食品及其他生活百貨用品的存

量充足及供應穩定。（ｃｌ）

