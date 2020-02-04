  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2020 15:58

【武漢肺炎】澳門經濟局暫停基本服務，呼籲市民毋需搶購食用品

　　《經濟通通訊社４日專訊》澳門政府宣布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情發展，為免群眾聚集
以減少疾病傳播的機會，經濟局由今日（４日）下午起將暫停提供所有基本服務，僅提供燃料進
口准照申請的緊急服務，直至另行通知。
　　另外，經濟局呼籲，市民毋需搶購食用品，各類食用品在農曆新年後，供應源源不絕，供應
商不斷有新貨抵澳。經濟局指，經向供應商了解及綜合統計，食米儲存量可供全澳市民食用半個
月，近日再有新貨輸入，蔬菜及各種肉類供應維持充足，糧油罐頭食品及其他生活百貨用品的存
量充足及供應穩定。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/02/2020
【理財專題】趁過年教孩子理財 由善用利是錢開始!
生財有道04/02/2020
【理財專題】子女學投資過程結果同樣重要 月供比一筆過更適合
FOCUS04/02/2020
【FOCUS】完美風暴殺到港 考驗月底預算案
生財有道04/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：醫藥股炒作多不宜高追
生財有道04/02/2020
在家食杯麵 日清食得安心
生財有道04/02/2020
【武漢肺炎】醫管局員工陣線啟動第二階段罷工 料9000人參與
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金