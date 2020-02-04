《經濟通通訊社４日專訊》國際天食（０３６６６）公布，自本月１日起，內地區域的品牌
包括小南國、南小館、慧公館、Ｗｏｌｆｇａｎｇ Ｐｕｃｋ及Ｄｏｕｔｏｒ門店已全部暫停營
業，香港區域５家門店暫停營業，７家門店保持經營。
該集團指，自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，內地多個省市啟動最高級別重大突發公共衛
生事件一級響應，採取各項嚴格措施遏制疫情蔓延，故暫停營業，並按疫情發展和政府政策，籌
備災後復業。具體復業時間進一步公告。（ｗｈ）
04/02/2020 07:57
【武漢肺炎】國際天食：內地門店本月１日起停業，港５店停業
《經濟通通訊社４日專訊》國際天食（０３６６６）公布，自本月１日起，內地區域的品牌
包括小南國、南小館、慧公館、Ｗｏｌｆｇａｎｇ Ｐｕｃｋ及Ｄｏｕｔｏｒ門店已全部暫停營
業，香港區域５家門店暫停營業，７家門店保持經營。
該集團指，自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，內地多個省市啟動最高級別重大突發公共衛
生事件一級響應，採取各項嚴格措施遏制疫情蔓延，故暫停營業，並按疫情發展和政府政策，籌
備災後復業。具體復業時間進一步公告。（ｗｈ）
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