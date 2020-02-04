《經濟通通訊社４日專訊》堅寶國際（００６７５）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年增長逾１０倍，即約１３４２萬元。
該集團指，純利增長主因期內沒有關閉精密零部件分類業務中一間廠房，而於２０１８年產
生一次性的員工補償金撥備，此乃由於相關廠房業主不同意續新租約。此外，該集團指終止持續
虧損的電子消費品業務及人民幣兌港元匯率下跌，減輕於內地製造業務的成本。然而，關閉石岩
廠房對其生產造成不利影響，令去年收入減少。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
04/02/2020 07:59
【企業盈喜】堅寶國際（００６７５）料去年純利增逾１０倍
《經濟通通訊社４日專訊》堅寶國際（００６７５）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年增長逾１０倍，即約１３４２萬元。
該集團指，純利增長主因期內沒有關閉精密零部件分類業務中一間廠房，而於２０１８年產
生一次性的員工補償金撥備，此乃由於相關廠房業主不同意續新租約。此外，該集團指終止持續
虧損的電子消費品業務及人民幣兌港元匯率下跌，減輕於內地製造業務的成本。然而，關閉石岩
廠房對其生產造成不利影響，令去年收入減少。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
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