《經濟通通訊社４日專訊》首創環境（０３９８９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年增長不低於５０％，即約２﹒７５億元人民幣。
該集團指，純利預期增長主因加強對運營項目的管理，提高運營效率以及運營項目的增加導
致運營收益大幅增加，加上工程項目順利推進及工程建設效率不斷提高，帶動建造服務收益大幅
提高，加上撥回南昌項目以前年度減值損失及收回相關利息。
該集團預期於上半年內公布業績。（ｗｈ）
04/02/2020 08:00
【企業盈喜】首創環境（０３９８９）料去年純利增不低於５０％
《經濟通通訊社４日專訊》首創環境（０３９８９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年增長不低於５０％，即約２﹒７５億元人民幣。
該集團指，純利預期增長主因加強對運營項目的管理，提高運營效率以及運營項目的增加導
致運營收益大幅增加，加上工程項目順利推進及工程建設效率不斷提高，帶動建造服務收益大幅
提高，加上撥回南昌項目以前年度減值損失及收回相關利息。
該集團預期於上半年內公布業績。（ｗｈ）
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