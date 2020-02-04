【武漢肺炎】登輝（０１６９２）暫停惠州工廠營運，料下周一恢復

《經濟通通訊社４日專訊》登輝控股（０１６９２）公布，暫時停止於廣東省惠州的工廠營

運，預期於下周一（１０日）恢復營運。倘因應疫情發展或政府宣布進一步政策或措施而須延長

停工時間，則另作公告。該集團指，已知會客戶，原定貨運時間可能因停工而延誤，但將竭力盡

可能按原定時間送貨。

該集團指，自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，內地多個省市已採取突發公共衛生措施及不

同行動以遏制疫情蔓延。該集團指，內地政府已發出通知延遲農曆新年假期，其配合疫情防控工

作，確保僱員健康及安全。（ｗｈ）

