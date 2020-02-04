《日入而息》港上季零售貨量創歷來最大跌幅，澳門關閉賭場半個月

《今天重點》﹡本港零售貨值連跌十一個月，１２月跌幅收窄至１９﹒４％；去年零售貨值

跌１１％，第四季銷貨量錄歷來最大跌幅

﹡澳門關閉賭場半個月，賀一誠稱仍能承擔相關經濟損失；澳門經濟局暫停基

本服務，呼籲市民毋需搶購食用品；澳門新增兩宗居民確診個案，累計增至

１０宗

﹡港鐵（０００６６）日出康城第１２期共收９份標書，估值最高６２億

﹡醫管局表示今早急症室逾百員工缺勤，兒科是重災區之一；醫管局表示大量

醫護缺勤，部分緊急服務受嚴重影響；醫管局致函罷工醫護，要求重返工作

崗位；未能解釋黃埔男患者死因，還有兩人危殆；醫管局員工陣線表示當社

區大爆發時，有機會暫緩罷工；截至下午五時逾６０００人報到參與罷工

﹡林鄭月娥對醫護罷工影響新生嬰兒服務感到特別痛心；林鄭月娥稱口罩供應

緊張，發指引要求官員非必要勿佩戴



《即日市況》﹡傳中國暴力救市Ａ股造好，港股收復３１９點報２６６７５點



《深滬股市》﹡滬指急彈１﹒３％險資基金進場，成交九千億十個月高



《美元匯價》﹡英鎊短線仍可能考驗１﹒２９支持；歐元最新報１﹒１０５３╱５７，日圓

最新報１０９﹒０３╱０６



《公司業績》﹡國茂控股（０８４２８）九個月虧損擴大至１３０３．４萬，不派息

﹡置富產業信託（００７７８）去年可供分派收益升近１％，每單位分派

２５﹒１５仙



《公司資訊》﹡拉夏貝爾（０６１１６）邢加興辭任執行董事及主席

﹡國泰（００２９３）工會促全面停飛內地，徵罷工意向

﹡新世界（０００１７）旗下新世界建築地盤停工兩周

﹡迅銷（０６２８８）旗下ＵＮＩＱＬＯ已關閉２７０間中國門市

﹡中國地利（０１３８７）與地利生鮮向武漢捐贈合共捐贈３０００萬元人幣

﹡高山企業（００６１６）附屬公司以３﹒９５億元中標永昌工業大廈

﹡港鐵（０００６６）日出康城第１２期共收９份標書，估值最高６２億

﹡置富產業（００７７８）疫情對商戶影響未反映，減租視乎營運表現

﹡富士高實業（００９２７）耳機及零件等生產將暫停至２月９日



《國企紅籌》﹡華潤啤酒（００２９１）捐款１５００萬元人民幣用於採購醫務應急物資

﹡五礦資源（０１２０８）秘魯發生社區堵路，料生產將逐漸受到影響

﹡光匯石油（００９３３）曹妃甸油田去年實現原油產量１１６２萬桶



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）１月份合同銷售金額按年減少０﹒４４％



《中國要聞》﹡杭州實施防疫十項舉措，要求社區實行封閉式管理

﹡林鄭月娥否認患癌傳聞，強調健康良好

﹡上金所獲人行批復為「合格中央對手」

﹡中煤協表示同煤集團約半數煤礦推遲復產

﹡春節假期網聯交易筆數逆市增長１１﹒２５％

﹡天弘基金自購５億元，暫居公募自購金額榜首

﹡深圳擬免除市屬國企全國自有園區民企租戶兩個月租金

﹡國開行表示擬周四發行不逾８０億元戰役專題債券



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒８％，報１１５５５﹒９２點



《其他消息》﹡統計局表示去年文化及相關產業數據發布延至１４日

﹡本港零售貨值連跌十一個月，１２月跌幅收窄至１９﹒４％；去年零售貨值

跌１１％，第四季銷貨量錄歷來最大跌幅

﹡本港１月份住宅買賣合約按年跌３９％，涉及總值跌４５％

﹡深股通額度全日用６６﹒６億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股通額度全日

用１３﹒３億元，陸股通淨流入逾４９億

﹡利嘉閣料２月樓宇登記更淡，或下試１４個月新低



《武漢肺炎》﹡醫管局員工陣線啟動第二階段罷工，料９０００人參與

﹡海關總署公布截至２日共進口２﹒４億件疫情防控物資

﹡深圳南山５０宗確診全市最多，臨近深圳灣口岸釀風險

﹡醫管局表示今早急症室逾百員工缺勤，兒科是重災區之一；醫管局表示大量

醫護缺勤，部分緊急服務受嚴重影響；醫管局致函罷工醫護，要求重返工作

崗位；未能解釋黃埔男患者死因，還有兩人危殆；醫管局表今天約４４００

多名醫護人員缺勤

﹡醫管局員工陣線表示當社區大爆發時，有機會暫緩罷工；截至下午五時逾

６０００人報到參與罷工

﹡林鄭月娥對醫護罷工影響新生嬰兒服務感到特別痛心；林鄭月娥稱口罩供應

緊張，發指引要求官員非必要勿佩戴

﹡廣東疾控中心表示數名感染者曾乘坐星夢遊輪世界夢號；廣東確診７９７病

例無死亡，深圳新增４３例全省最多

﹡消息透露黃埔３９歲男患者病逝，首宗新型肺炎死亡個案；本港再確診兩宗

無外遊感染，當局不排除大型社區傳播

﹡澳門新增兩宗居民確診個案，累計增至１０宗；澳門關閉賭場半個月，賀一

誠稱仍能承擔相關經濟損失；澳門經濟局暫停基本服務，呼籲市民毋需搶購

食用品

﹡民航局要求國內航空公司確保國際航班不斷航

﹡珠海香洲區暫停餐飲企業運營，禁止顧客現場就餐

﹡首批滯留武漢台灣人返台４人送醫，台灣採實名買口罩

﹡國家教育部表示各地不要在正式開學前進行網上教學

﹡特首辦澄清政府無要求同事不可配戴口罩

﹡湖北紅十字會三名領導被問責，副會長張欽省免職；違規發放口罩，武漢市

三名官員被問責

﹡巴西決定武漢撤僑，將宣布全國衛生緊急狀態

﹡沈祖堯稱堵截工作可做得更好，勿站道德高地批評罷工

﹡衛健委表示截至３日感染肺炎病死率２﹒１％；一些被報道有效藥物離臨床

實踐還很遠

﹡台灣表示外籍人士１４天內曾赴內地，周五起禁止入境

﹡外交部表示把疫情對經濟影響降到最低，長期基本面向好

﹡宏利表示疫情料隨春季來臨而見頂，聚焦市場長期基本面

﹡傳渣打員工醞釀罷工，渣打香港表示已因應疫情採取措施

﹡新世界（０００１７）否認有員工確診或懷疑感染武漢肺炎

﹡維達（０３３３１）捐贈口罩及濕紙巾予本港老人院舍

﹡國泰（００２９３）明日起暫停往來廣州及重慶航班

﹡據報印度對中國封關，中國護照持有人簽證暫時失效

﹡北京新增１６例，累計２２８例，１１例出院

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