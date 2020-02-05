《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８８０７﹒６３ 升４０７﹒８２點╱１﹒４４％
標普５００ ３２９７﹒５９ 升 ４８﹒６７點╱１﹒５０％
納斯達克 ９４６７﹒９７ 升１９４﹒５７點╱２﹒１０％
倫敦富時１００ ７４３９﹒８２ 升１１３﹒５１點╱１﹒５５％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８１﹒７４ 升２３６﹒５５點╱１﹒８１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９３５﹒０５ 升１０２﹒５４點╱１﹒７６％
﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０９．４４，歐元兌美元１．１０４４
05/02/2020 07:46
《日出而作》道指反彈４０７點納指破頂，全國疫情增至４９１死
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８８０７﹒６３ 升４０７﹒８２點╱１﹒４４％
標普５００ ３２９７﹒５９ 升 ４８﹒６７點╱１﹒５０％
納斯達克 ９４６７﹒９７ 升１９４﹒５７點╱２﹒１０％
倫敦富時１００ ７４３９﹒８２ 升１１３﹒５１點╱１﹒５５％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８１﹒７４ 升２３６﹒５５點╱１﹒８１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９３５﹒０５ 升１０２﹒５４點╱１﹒７６％
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