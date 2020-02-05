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05/02/2020 07:46

《日出而作》道指反彈４０７點納指破頂，全國疫情增至４９１死

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２８８０７﹒６３　升４０７﹒８２點╱１﹒４４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　３２９７﹒５９　升　４８﹒６７點╱１﹒５０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　９４６７﹒９７　升１９４﹒５７點╱２﹒１０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７４３９﹒８２　升１１３﹒５１點╱１﹒５５％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１３２８１﹒７４　升２３６﹒５５點╱１﹒８１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　５９３５﹒０５　升１０２﹒５４點╱１﹒７６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０９．４４，歐元兌美元１．１０４４

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